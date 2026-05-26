La reina Margarita, ingresada de urgencia por segunda vez: «Tiene un gran coágulo de sangre»

Máxima preocupación por el estado de salud de la reina Margarita. Tan solo una semana después de recibir el alta por una angina de pecho que le obligó a estar ingresada durante dos días, la monarca ha sufrido una nueva recaída por la que ha sido hospitalizada de urgencia por segunda vez consecutiva. Ha sido la Casa Real danesa la encargada de sacar a la luz esta nueva situación que, como no podía ser de otra manera, tiene en vilo a toda su familia.

«La Reina Margarita ha sido ingresada en el Rigshospitalet (el hospital más grande de Copenhague y el más especializado de Dinamarca) y ha recibido tratamiento después de que una tomografía computarizada mostrara un gran coágulo de sangre en la región de la cadera como consecuencia de una caída previa», reza el escrito. Pese a la gravedad, los miembros de la institución han querido resaltar que la monarca «se encuentra bien dadas las circunstancias», aunque «se espera que permanezca hospitalizada durante varios días» para que los médicos puedan monitorizar su avance y asegurar que evoluciona favorablemente.

En este contexto, y como no podía ser de otra manera, la agenda de la reina se verá visiblemente paralizada hasta nueva orden. Es por ello por lo que no podrá estar presente en las celebraciones previstas con motivo del 58º cumpleaños de su hijo, el rey Federico, quien se espera que este martes, 26 de mayo, se reúna con la Familia Real en el balcón del Palacio de Federico VIII para protagonizar su tradicional saludo. Una escena en la que la reina Margarita no podrá participar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kongehuset (@detdanskekongehus)

Este nuevo ingreso hospitalario no es el primero de la reina Margarita en los últimos meses. Además de sufrir un infarto hace escasamente 15 días— por el cual se tuvo que someter a una angioplastia con balón en la arteria coronaria para conseguir la apertura de los vasos sanguíneos—, en septiembre de 2025 también fue trasladada de manera urgente hasta el centro médico por una caída que le provocó lesiones en las vértebras cervicales y una fractura en la mano izquierda. Poco después, volvió a ser ingresada por un fuerte resfriado, lo que puso de manifiesto un importante deterioro en su estado de salud.

Su última aparición pública

Fue el pasado 30 de abril cuando la reina Margarita protagonizó su última aparición pública durante la celebración del 80º cumpleaños del rey Carlos Gustavo. Participó en la misa Te Deum y en el almuerzo previo a la gran cena de gala celebrada en el Palacio Real de Estocolmo, donde coincidió con otras importantes figuras monárquicas de Europa como la Reina Sofía o la princesa Beatriz, entre otras.