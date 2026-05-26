La última colección de Loewe antes de la salida de Jonathan Anderson: un homenaje a Ibiza

Antes de que Jonathan Anderson dejase de forma definitiva la firma Loewe, dejó una última sorpresa a sus incondicionales. Utilizando el lenguaje que mejor entiende, la moda, el diseñador dejó para este verano una colección cápsula inspirada en la isla de Ibiza. Nos habla de su infancia en las costas pitiusas, de su interpretación de los veranos de antaño, cuando Ibiza era bohemia y auténtica. Y todo ello a través de una selección de prendas y accesorios que invita de forma lúdica a entender el verano a través de la moda. Compuesta por elementos prêt-à-porter, bolsos y accesorios, descubrimos la colección de Loewe más veraniega y universal.

Aunque queda menos de un mes para que el equinoccio de verano dé el pistoletazo de salida a la temporada oficial de vacaciones, Loewe ha hecho un llamamiento a adelantar esta temporada. Paula’s Ibiza es una declaración de intenciones sobre la conexión de la moda con esta estación. Aún más, es una celebración de la herencia encapsulada del ambiente mediterráneo.

Brisa marina, materiales naturales como la rafia, esculturas típicas de esta estación y estilos diseñados para dejar que la moda exprese a través de su particular código la conexión con la isla de Ibiza. Esta colección surge como una bocanada visual que revive esos veranos donde se germinaba una nueva Ibiza, se inmiscuye en las raíces bohemias que alimentaron su aura. Y lo más importante: fue la última colección diseñada íntegramente por Jonathan Anderson antes de que abandonase su cargo como director creativo de la casa Loewe para comenzar su nueva aventura en Dior.

Dos historias contadas a través de las prendas

Hay quienes con esta colección de Loewe escuchan por primera vez el nombre de Paula’s Ibiza. Pero para los veraneantes empedernidos de la isla, este es un nombre del todo conocido, pues esta colección se llama así en honor a la legendaria boutique fundada en la isla balear en 1972 por el arquitecto alemán Armin Heinemann. Por si había dudas, se llamaba Paula’s Ibiza y no sólo fue un referente en la moda de la isla: se convirtió en el punto de encuentro de la jet set.

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El nombre carga de recuerdos el imaginario de quienes vivieron estos años, o quienes, más jóvenes, escucharon las historias de los mayores al pasar por el emplazamiento. De igual forma que rememora esos años en los que Jonathan Anderson veraneaba en la isla de Ibiza junto a su familia y vistió las colecciones de esta boutique durante su infancia. Por ello, quiso rendir homenaje a la historia de este icono ligada a la suya propia, elaborando una colección cápsula en colaboración con la boutique.

Es, por tanto, una colección inmersiva en un pasado colectivo inundado por el alma boho balear tan arraigada a la cultura de esta isla. Y lo que nos encontramos en ella es una línea de diseño lúdica, distintiva, bohemia, auténtica y, sobre todo, muy veraniega.

Que habla de Ibiza y de su identidad más allá de la costa. Por eso las prendas juegan con la versatilidad de converger entre diferentes escenarios que van de la ciudad a las playas. Encontramos en ellas nuevas formas, muchos materiales reconocibles en la isla como la rafia, mucha artesanía capas que juegan con la sensualidad y el calor y una larga lista de complementos ideales para jugar con los diferentes accesorios; ideados tanto para él como para ella.

Los ‘highlights’ de la colección

Los bolsos toman un puesto referencial dentro de esta colección. Encontramos en ella reinterpretaciones de clásicos de Anderson, como el capazo o el puzle, pero también nuevas propuestas. La más destacable el bolso Pescador, con una silueta curva elaborado en rafia e inspirado en las bolsas de los pescadores. Incorpora un guiño especial: un charm con forma de pequeño pez que termina de dar esa identidad marina al conjunto.

En su mayoría, los bolsos están elaborados con rafia, reflejando el alma solar de esta colección. Pero también encontramos otros que se salen más de la norma, como el bolso Flamenco clutch con abalorios. La parte textil asume el papel de dar identidad a esa icónica boutique. En ella encontramos capas y vestidos que presumen de vuelo y ligereza, también para jugar con las temperaturas ibicencas. Demostrando que estilo y comodidad pueden ir de la mano.

La colección se complementa con accesorios como las gafas, los charms y un pareo. Además de una colección de sandalias que juegan con la neutralidad de los negros y toman el icónico logo de la firma para dar sujeción, estilo y el sello Loewe a esta colección inspirada en Ibiza.