La psicología sugiere que las personas que nacieron en los 80 y los 90 no son frágiles, sólo aprendieron a identificar el cansancio mental y a tratar el estrés como un problema real

Un estudio reciente publicado en la revista Parents ha puesto el foco en las personas nacidas en los 80 y 90. Según informa esta publicación especializada en la materia, la presunta ‘fragilidad’ con la que siempre se ha identificado a estas generaciones tiene que ver con la alfabetización emocional y la facilidad para hablar sobre la salud mental. Consulta en este artículo todo lo que dice la psicología sobre el cansancio mental en este grupo de la población.

¿Son más débiles las personas de la generación Z o de las generaciones más jóvenes? Esta es una cuestión que siempre se ha puesto encima de la mesa con el objetivo de denigrar en cierta medida a las nuevas generaciones nacidas a partir de los años ochenta. A este grupo de la población, que muchos ya pasan los 40, siempre han sido relacionados con cierta ‘debilidad’ mental. Siempre se ha pensado que estas personas son más sensibles o menos resistentes a soportar los infortunios de la vida.

Una publicación realizada por la revista Parents, que ha recogido el testimonio de varios expertos en psicología, ha desmontado este mito y ha desvelado el motivo principal por el que estas personas aparentemente son más sensibles, frágiles o manifiestan tener cansancio mental: todo se debe a la alfabetización emocional y la facilidad para hablar sobre la salud mental. Es decir, en la generación Z se han evidenciado más problemas de salud mental porque este grupo de la población es más consciente de lo que es.

A diferencia de lo que sucedía antaño, cuando muchas personas podían tener problemas de salud mental pero no lo manifestaban por puro desconocimiento, las nuevas generaciones sí evidencian tener estos problemas porque tienen un mayor conocimiento sobre ello y pasaron a entender de una mejor forma cómo funciona el cansancio mental y otros problemas psicológicos.

La psicología y el cansancio mental

«¿Por qué la Generación Z y la Generación Alfa tienen mayor conciencia emocional que las generaciones anteriores?». Así reza el titular del reportaje publicado por la revista Parents, en el que se explican los motivos de por qué las nuevas generaciones sufren más problemas de salud mental a diferencia de las personas que se han criado décadas atrás.

«Los niños de hoy cuentan con un vocabulario más amplio y con mayor apoyo para hablar de sus sentimientos, gracias a los cambios en la crianza de los hijos, las escuelas y la concienciación sobre la salud mental», apuntan desde esta publicación sobre los motivos por los que los nacidos a partir de los 80 pueden manifestar más estos problemas.

Esta publicación ha recogido las palabras del Dr. Zishan Khan, psiquiatra certificado en psiquiatría infantil, adolescente y de adultos de Mindpath Health, que ha dejado claro que las nuevas generaciones «tienen más vocabulario, herramientas y libertad para hablar de esos sentimientos que sus padres o abuelos». «Los niños de hoy crecen en una cultura que nombra los sentimientos, normaliza la terapia y espera que los adultos sean emocionalmente sensibles, por lo que practican habilidades emocionales de maneras que simplemente no estaban al alcance de la mayoría de las generaciones anteriores», dice este experto en la materia.

Alexandra Cromer, terapeuta licenciada de Thriveworks, también explica los motivos por los episodios a nivel mundial que vivieron los nacidos entre 1946 y 1964 para explicar esta fortaleza mental. «Cuando uno crece con padres que han experimentado traumas significativos, estos tienden a priorizar la seguridad física sobre la seguridad emocional/mental, ya que su propia seguridad física no siempre estuvo garantizada», dice esta experta.

«La Generación Z y la Generación Alfa… se enfrentan a sus propios desafíos, incluido el trauma de crecer en la era de los tiroteos escolares y las redes sociales, así como de haber vivido la pandemia de COVID durante su infancia, adolescencia y juventud», dice la Dra. Keyashian sobre los problemas que están afrontando las nuevas generaciones que ahora tienen una percepción más real y están preparadas para hablar de la salud mental. No es debilidad, es conocimiento.