Victor Küppers, padre de la psicología positiva, sobre la educación: «Las personas que saludan en el ascensor son una especie en extinción en nuestro país»

Victor Küppers, profesor universitario y autor de libros de éxito como «El efecto Actitud» y «Vivir una vida con sentido» es un firme defensor del poder de la «actitud» para desarrollar el máximo potencial de las personas. Asimismo, reivindica la importancia de aprender a escuchar como una forma de cuidar las relaciones en el mundo actual.

Respecto a la educación, asegura que «las personas que saludan en el ascensor son una especie en extinción en nuestro país». Apasionado de la psicología positiva, su pensamiento puede resumirse en una frase atribuida a Teresa de Calcuta: «Que nadie se acerque a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz».

La reflexión de Victor Küppers sobre la educación

Victor Küppers, destaca la importancia de la bondad, la educación y la calidad humana; en una sociedad cada vez más hostil e individualista, es fundamental contar con personas honestas, generosas y capaces de tratar bien a los demás. El experto en psicología positiva hace especial hincapié en los pequeños gestos cotidianos que contribuyen a mejorar la convivencia, como dar las gracias o saludar a un vecino. «Las personas que saludan en el ascensor son una especie en extinción en nuestro país. Las necesitamos», señala, defendiendo una forma de relacionarse más cercana, amable y respetuosa.

En la misma línea, defiende que la sociedad necesita recuperar la importancia de valores como la bondad, la compasión, el altruismo y la solidaridad. Según él, la bondad es una actitud esencial para mejorar la convivencia diaria. «Necesitamos en esta sociedad que se ha vuelto tan hostil, tan agresiva, tan egoísta, tan individualista, reivindicar la importancia de la bondad», afirma. Asimismo, hacen falta buenas personas, pero «no en el sentido tonto de la palabra», sino «en el sentido más grande, más digno».

Además, reivindica el sentido del humor como una herramienta para aliviar tensiones y observar los problemas desde otra perspectiva. «El sentido del humor es esa capacidad que tienen algunas personas para hacerte sonreír, para relativizar los problemas, para oxigenar», explica.

Por otro lado, hace especial hincapié en la responsabilidad individual, y defiende que hay aspectos de la vida que no dependen de la voluntad personal, pero que sí se puede elegir la forma de comportarse con los demás. «Tú no eliges tu estatura, tú no eliges tu número de pie, tú no eliges a lo mejor el color de tus ojos. Pero tú puedes elegir cómo quieres ser. Eso sí que está en nuestras manos».

¿Qué es lo importante?

«Hay una frase de Steven Covey que dice: «Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante». Parece un juego de palabras, pero no lo es, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. ¿Qué es lo más importante que tenemos en la vida? Lo más importante que tenemos en la vida es lo mismo, es decir, si preguntáramos a cada una de las personas estamos aquí qué es para nosotros lo más importante, todos llegaríamos a la misma conclusión, lo más importante son cinco cosas: nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja, nuestros hijos y nuestros amigos o amigas, eso es lo más importante que tenemos en la vida.

El problema es que nos ha tocado vivir una época donde todo va rápido, conducimos rápido, hablamos rápido, caminamos rápido, todo es urgente, todo es estresante, todo es para ya, y cuando uno va rápido, la vida se ve invadida por lo superficial, por lo urgente, por lo intrascendente, y no hay tiempo a veces para lo importante o nos damos cuenta cuando es tarde. Beckett tiene una frase que dice: «La gran incoherencia del ser humano es que nos damos cuenta de lo que es importante, muchas veces, cuando es tarde», y es una frase que hemos oído 150 veces, pero la hemos olvidado 151, ese es el problema», explica Victor Küppers en «Aprendemos Juntos» de BBVA.

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