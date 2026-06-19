Un menor muere ahogado y otros dos están heridos críticos después de tener dificultades para salir del agua en una zona rocosa de la playa l’Arrabassada, en Tarragona.

El suceso se produjo este viernes cuando un grupo de seis menores tuvo problemas para salir del mar. Tres de ellos consiguieron salir por sus propios medios, mientras que los otros tres tuvieron que ser rescatados por los equipos de emergencia que se habían trasladado al lugar de los hechos.

Tras recibir el aviso, varios servicios de emergencias se desplazaron a la playa para intervenir en el operativo. Como consecuencia del incidente, uno de los menores murió ahogado y otros dos fueron atendidos en estado crítico.

El Sistema de Emergencias Médicas se encargó del traslado de los dos heridos graves al Hospital Joan XXIII de Tarragona, donde ingresaron para recibir atención médica.

En el dispositivo también participaron los Mossos d’Esquadra, que acudieron con diversos efectivos y un barco de la Unidad Marítima para colaborar en las tareas de la zona. También los Bombers de la Generalitat activaron cinco dotaciones para intervenir en las labores de rescate.