Muere un bombero y un trabajador en el incendio de un taller mecánico de Calatorao (Zaragoza)

Un bombero de la Diputación de Zaragoza y otra persona han fallecido en el incendio de un taller mecánico en Calatorao, Zaragoza. La segunda víctima mortal ha sido un trabajador del taller mecánico donde se originó el fuego, que ha generado un denso humo negro en la localidad.

Se desconocen las causas del incendio. Inmediatamente se ha ordenado el desalojo de las casas colindantes. Al parecer, el establecimiento estaba cerrado por vacaciones y la persona que ha fallecido estaba trabajando en el interior sin atención al público.

El fuego está controlado, aunque tardará tiempo en poder ser apagado del todo. Los bomberos remojan la zona de alrededor y el Ayuntamiento ha emitido un comunicado para que los vecinos de la zona restrinjan el consumo de agua y así tener la presión suficiente.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado también bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, de Protección Civil, de la Guardia Civil, varias ambulancias y el helicóptero del 112 por si es necesario trasladar a algún herido, aunque según el alcalde no parece haber más personas afectadas hasta ahora.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha trasladado su afecto y cariño a las familias de las víctimas y a sus compañeros. Asimismo, se ha puesto a su disposición y a la del municipio.

Llegan las peores noticias desde Calatorao. El incendio se ha cobrado la vida de dos personas, entre ellas un bombero de la @DPZaragoza. Todo mi afecto y cariño a las familias de las víctimas y a sus compañeros. El Gobierno de Aragón está a disposición del municipio y de todos… https://t.co/LGj1rNsL3e — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) August 18, 2026

Por su parte, el presidente de la institución provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, se ha desplazado hasta el lugar del suceso. Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza también han trasladado su «más sentido pésame» a la familia, compañeros y amigos.