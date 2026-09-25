Tailandia desestima el recurso de Daniel Sancho y mantiene la pena de cadena perpetua

Daniel Sancho no verá reducida su pena, ni tendrá un nuevo juicio, al menos de momento. La justicia tailandesa le acaba de comunicar que rechaza su recurso contra la sentencia por el asesinato de Edwin Arrieta. La vista se ha celebrado a puerta cerrada a las 10.00 hora local (03.00 GMT) ante los abogados del español.

Daniel Sancho ha conocido la sentencia a través de videoconferencia desde la prisión de Surat Thani (provincia a la que pertenece Samui), donde cumple condena.

La corte le ha comunidado en tailandés la decisión sobre los recursos, fallo que ha sido previamente elaborado por el Tribunal de Apelaciones de Phuket (encargado del caso), y que fue enviado a Samui este mismo mes, después de un largo proceso de resolución.

Los recursos de ambos

La familia de Arrieta y la defensa de Sancho presentaron sus recursos en diciembre de 2024 y marzo de 2025, respectivamente: la parte del colombiano solicitó que se eleve el castigo a la pena capital por la «contundencia» de las pruebas y aumentar la indemnización, fijada en 4,42 millones de bat (unos 117.000 euros, 133.500 dólares) en la sentencia de primera instancia.

Por su parte, la defensa de Sancho pidió en su apelación que se celebre una nueva vista o que se repita el juicio para convocar a nuevos testigos, ya que sostiene que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea.

Según expertos consultados, las apelaciones deberían resolverse en un único fallo y comunicarse a las dos partes a la vez, aunque, como es el caso, hayan presentado recursos separados.

La vista ha tenido lugar poco más de dos años después de que esa misma corte dictara sentencia contra Sancho y le condenara a cadena perpetua por el asesinato premeditado y el descuartizamiento de Arrieta un año antes, el 2 agosto de 2023, en la isla vecina de Phangan, donde habían quedado ese mismo día.

La sentencia de primera instancia consideró que Sancho planeó el crimen y que «golpeó» con «intención de matar» a Arrieta, cuyos restos aparecieron descuartizados por la turística isla de Phangan.

Aunque el asesinato premeditado conlleva la pena de muerte en Tailandia (que el país apenas aplica), la confesión inicial del acusado sirvió de atenuante para rebajar la condena, pese a que más tarde Sancho dijo que fue un accidente.

Ambas partes cuentan con hasta dos apelaciones, esta primera y otra posible ante el Supremo, hasta que haya sentencia firme, momento a partir del cual la defensa podría comenzar los trámites para solicitar el traslado de Sancho a España en virtud de un convenio de transferencia de presos.