Daniel Sancho: «No voy a regresar a España como un asesino»

Daniel Sancho tiene la esperanza de que la justicia tailandesa admita su recurso contra la condena a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta. En caso de que el recurso no prospere, su entorno ha confesado a OKDIARIO que Daniel seguirá recurriendo porque no acepta volver a España condenado por asesinato con premeditación.

El preso español sigue insistiendo en que mató por accidente a Arrieta durante una pelea: «No voy a regresar a España como un asesino», ha comunicado a su entorno. Sancho conocerá el resultado de su recurso en menos de 15 días, según su entorno legal.

Daniel Sancho fue condenado en agosto del año 2024 a cadena perpetua por el asesinato premeditado de su amigo Edwin Arrieta en un bungalow de Tailandia el mes de agosto de 2023. Un año después, en marzo de 2025, su defensa, a cargo de los abogados del despacho García Montes y la letrada Carmen Balfagón, interpuso un recurso contra la sentencia, cuya resolución se conocerá en menos de dos semanas.

Piden que se repita el juicio o rebajar pena

En su recurso de 358 páginas, la defensa de Daniel Sancho pide que se repita el juicio argumentando que se vulneraron los derechos del reo. La defensa cree que la Policía de Tailandia engañó a Sancho prometiéndole deportale a España de inmediato si confesaba un asesinato premeditado.

Los abogados se basan en un documental de la plataforma HBO en el que participaron varios testigos del caso que no declararon durante el juicio. La defensa quiere un nuevo juicio en el que declaren los testigos de la primera confesión de Daniel Sancho en comisaría que reveló en exclusiva OKDIARIO, para demostrar que la declaración inculpatoria del español se produjo sin abogado y bajo coacciones.

Entre esos testigos se encuentra el coronel de policía Paisan Sangthep, presente en la primera declaración de Sancho en la comisaría de Phangan.

Paisan no fue llamado a declarar en el juicio pero fue entrevistado en el documental El caso Sancho, y dijo entonces que en la primera confesión de Sancho, el 6 de agosto de 2023, este «no admitió premeditación», aunque confesó haber matado a la víctima. Según el escrito, la declaración de Sancho a la que hace referencia Paisan contradice el contenido de la confesión presentada por la Policía.

La confesión le libró de la pena de muerte

Esa única confesión en la que Daniel Sancho confesó el asesinato premeditado de Edwin Arrieta es la que el juez utilizó para condenarle a cadena perpetua por asesinato con premeditación.

La defensa de Daniel Sancho insiste en que esa declaración no fue grabada ni en audio ni vídeo «como establece para este tipo de casos el reglamento de la Policía y el artículo 22 de la Ley de Prevención y Represión de la Tortura y las Desapariciones Forzadas»: «Es simplemente imposible creer que en un caso de tan alto perfil como este, la policía investigadora no haya grabado un interrogatorio tan importante del acusado en alguna videocámara con sonido, o al menos, haya usado un par de sus propios teléfonos inteligentes para realizar tales grabaciones», apunta el recurso.

«Lo mató por accidente»

En caso de que no se admita la repetición del juicio, la defensa de Daniel Sancho insiste en el recurso en la hipótesis de que el español mató a Edwin Arrieta por accidente durante una pelea entre ambos. Los letrados de Sancho apoyan sus argumentos en los dos informes de autopsia que no consiguieron determinar la causa de la muerte de Edwin. Se trata de dos autopsias diferentes, ejecutadas por distintos forenses, y ambos concluyen lo mismo: «No se puede determinar la causa de la muerte de Edwin Arrieta», a manos de Daniel Sancho.

Los forenses también establecen que los golpes en la cabeza que recibió la víctima tampoco le provocaron la muerte, tal y como adelantó este periódico. Sin embargo, sí que hablan de varios golpes, no uno solo, en la cabeza del colombiano.

La sentencia

La sentencia sostuvo que Sancho, de 30 años, planeó el crimen y golpeó «con intención de matar» al cirujano plástico colombiano en agosto de 2023 en la isla de Phangan, cercana a Samui, donde ambos habían quedado ese día, y que planeó el crimen con la compra previa de cuchillos, una sierra y bolsas de plástico. Los restos descuartizados de Arrieta fueron encontrados en varios lugares de la isla, incluido el mar.

El asesinato premeditado conlleva la pena de muerte en Tailandia, pero el juez señaló en la sentencia que la confesión inicial del acusado ante la Policía sirvió de atenuante para rebajar la condena a cadena perpetua.

La justicia resolverá en unos días el recurso de Daniel Sancho, pero también el de la familia de Edwin Arrieta en el que piden pena de muerte para el preso español.