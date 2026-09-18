El asesino de Claudia Tacoronte en México confiesa el crimen y le piden 70 años de cárcel

Francisco Javier Meléndez, el Trompas, se enfrenta a la petición de cárcel más grave del sistema legal mexicano por el asesinato a puñaladas de la joven estudiante española Claudia Tacoronte el 12 de septiembre en Cuautla. La Fiscalía General de Morelos anuncia que pedirá 70 años de cárcel para el violento ladrón y descarta cualquier móvil de índole sexual en el crimen. Fue un robo a puñaladas a cargo de un delincuente violento y adicto a las drogas.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, ha confirmado que el móvil del feminicidio fue el robo del teléfono móvil de Claudia y anuncia que solicitarán la máxima pena de 70 años de prisión, que establece el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, al tratarse de un caso de violencia extrema contra una mujer.

El fiscal explicó que Claudia llegó a la Casa de Cultura para participar en la Fiesta Nacional de la Planta Tradicional e hizo actividades normales. El sábado 12 de septiembre salió al aparcamiento del edificio, sobre las 20:00 horas, para fumar un cigarro y hablar por teléfono.

Delante de 10 testigos

El ladrón y homicida se coló en el aparcamiento de la Casa de la Cultura y fue directo a por Claudia. Durante el forcejeo para robarle el teléfono móvil, el ladrón apuñaló de muerte a la joven. Las cámaras captaron su fuga del lugar tras el crimen.

El ladrón mató a Claudia, de 21 años, delante de diez testigos. Algunos corrieron tras él sin conseguir alcanzarle. También llamaron a emergencias, pero tardaron 15 minutos en atender la llamada y otros 10 minutos en llegar. Cuando por fin atendieron a la estudiante española, esta ya había fallecido.

La detención, gracias a los vecinos

El asesino de Claudia vivía cinco manzanas del lugar del crimen y era un delincuente violento y habitual conocido por los vecinos de Cuautla. Fueron ellos los primeros en identificar al criminal y difundirlo en las redes sociales.

Solo cinco días después, los comerciantes de la zona reconocieron al asesino caminando por el centro de la ciudad. Se había cortado el pelo y afeitado para pasar desapercibido, pero sus compatriotas le reconocieron y avisaron de inmediato a la Policía además de colgar en redes el aviso.

«Banda, el que mató a la chava española lo acabo de ver, está por La Alameda, pero se rapó, anda rapado. Lleva pantalón beige y playera entre gris y azul. Lo acabamos de ver. Ya avisé a la policía», escribió uno de los ciudadanos en redes. La Policía detuvo a El Trompas diez minutos después.

Cinco detenciones, habitual de la cárcel

El asesino, de 37 años, acumula un listado de antecedentes con cinco detenciones e igual número de entradas en la cárcel de Morelos.

Desde 2007 ha sido detenido en varias ocasiones por robos con violencia a vecinos y por robos en domicilios. Ahora ha confesado el crimen de Claudia Tacoronte y se enfrenta a una petición de 70 años de cárcel.