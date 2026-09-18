Dos muertos y un herido en una vivienda de Villares de la Reina (Salamanca) por una posible fuga de gas

Dos personas han muerto y una tercera ha resultado herida por una posible fuga de gas en la calle Nogales de la urbanización Las Bizarricas, localidad de Villares de la Reina, Salamanca.

El trágico incidente ha sucedido en torno a las 11:09 horas. Una llamada al 112 avisaba de que dos personas de aproximadamente 80 años habían sido encontradas muertas en el interior de la vivienda y una tercera víctima de unos 60 años se encontraba indispuesta y necesitaba asistencia médica.

Tras la llamada, el 112 ha dado el aviso tanto a la Guardia Civil COS como a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y equipo sanitario del centro de salud. Los bomberos de la Diputación de Salamanca también han sido avisados y, tras hacer las inspecciones oportunas en el lugar de los hechos, han solicitado la presencia de la empresa suministradora del gas.

Sacyl ha confirmado en la vivienda el fallecimiento de un varón y una mujer de unos 80 años. La tercera víctima, una mujer de unos 60 años, ha sido trasladada en la ambulancia al Complejo Asistencial de Salamanca.