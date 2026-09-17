La vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha intervenido en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento tras la noticia adelantada por OKDIARIO sobre la agente de la Policía Municipal que ha abatido a un inmigrante senegalés en el distrito de Fuencarral cuando atacó armado con dos cuchillos a los agentes. Inma Sanz ha querido mostrar «el apoyo total y absoluto a la intervención de nuestros agentes».

«Esa intervención se produjo y, desde luego, desde aquí trasladar todo el apoyo. Hablamos de una persona que primero en la calle y luego atrincherada en un domicilio profería amenazas, y se tuvo que intervenir, primero con el dispositivo táser y luego, al no solucionar la situación y acorde a los protocolos policiales, se llevaron a cabo esos disparos. Apoyo total y absoluto a la intervención de nuestros agentes», ha puntualizado la vicealcaldesa.

Los hechos, destapados por OKDIARIO, tuvieron lugar el día 5 de septiembre en una vivienda de la Avenida Ventisquero de la Condesa en la capital en la que el agresor se había atrincherado con sus dos inquilinos como rehenes.

Se atrinchera con rehenes

La secuencia de los hechos arrancó en la estación de cercanías de Pitis., cuando el acusado agredió con una piedra en la cabeza a un vigilante de seguridad, dejándole malherido. Al llegar las primeras patrullas de la Policía Municipal, el sospechoso agredió a los agentes y emprendió una huida desesperada.

Perseguido de cerca por los agentes, el agresor consiguió acceder a una vivienda situada en la avenida Ventisquero de la Condesa, donde se atrincheró para enfrentarse a los policías. En el interior de la vivienda se encontraban dos personas que fueron tomadas como rehenes por el sujeto.

Cortó los cables de la táser con un cuchillo

Los policías llegaron hasta el inmueble e intentaron persuadir al agresor para que se entregara sin conseguirlo. Armado con dos cuchillos, intentó huir por el patio de la casa, donde finalmente la Policía consiguió confinarlo.

El agresor, al verse acorralado, intentó apuñalar a los policías y estos llegaron a darle varias descargas con sus pistolas eléctricas de dotación que no hicieron mella en el hombre.

El sospechoso llevaba varias capas de ropa, circunstancia que redujo la efectividad de las descargas eléctricas y, además, dentro de gran estado de alteración, cortaba los cables de las pistolas táser con los cuchillos para evitar sus efectos.

Ya en el último momento, el agresor intentó apuñalar de nuevo a los policías gritando «Alá es grande», fue entonces cuando una agente disparó sobre el individuo, alcanzándole en el hombro. Un equipo del SAMUR-Protección Civil logró estabilizar al herido y trasladarlo de urgencia a un centro hospitalario donde se recupera de los disparos. Ahora la vicealcaldesa de Madrid ha realizado un llamamiento a la «discreción» mientras continúa avanzando la investigación sobre lo sucedido que lleva a cabo el grupo de Homicidios de la Policía Nacional.