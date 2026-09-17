Terror en las carreteras de Mallorca: un marroquí seguía durante kilómetros a varias chicas y luego las perseguía a pie hasta sus casas

La Guardia Civil investiga a un hombre marroquí de 27 años por seguir durante kilómetros a varias chicas y luego perseguirlas a pie hasta sus casas. Al imputado se le atribuyen los delitos de coacciones tras dos episodios ocurridos entre Inca y Mancor de la Vall, en Mallorca. Las víctimas habrían sido seguidas durante kilómetros en sus vehículos y, al llegar a su destino, el sospechoso habría continuado la persecución corriendo detrás de ellas.

La pesadilla comenzaba en la carretera y no terminaba al llegar a casa. Según la investigación de la Guardia Civil, las jóvenes habrían vivido momentos de angustia cuando el investigado comenzó a seguirlas mientras circulaban por la localidad de Inca.

El hombre habría mantenido el seguimiento durante varios kilómetros hasta llegar al pequeño pueblo de Mancor de la Vall, lugar al que se dirigían las víctimas. Durante el trayecto, según las manifestaciones recogidas por los agentes, el joven marroquí se aproximaba al vehículo de las jóvenes sin mantener la distancia de seguridad y realizaba señales luminosas.

Pero lo más inquietante habría ocurrido al llegar al destino. Cuando las víctimas estacionaban en Mancor y trataban de ponerse a salvo, el sospechoso habría detenido también su vehículo y, según la investigación, salía de él para continuar persiguiéndolas a pie y corriendo tras ellas, aparentemente con la intención de alcanzarlas.

Las jóvenes consiguieron finalmente refugiarse en sus domicilios, evitando así que se produjera contacto físico o una agresión, según la información facilitada por la Guardia Civil.

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Inca comenzó la investigación después de conocer dos hechos sufridos por diferentes jóvenes. El último de los episodios se habría producido el 8 de agosto de 2026, mientras que el primero tuvo lugar varias semanas antes.

Las gestiones realizadas por los agentes permitieron identificar al presunto responsable y relacionarlo con los dos episodios de coacciones investigados. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta que el hombre pueda estar relacionado con otros hechos similares ocurridos meses atrás.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, mientras los investigadores continúan trabajando para determinar si existen más posibles víctimas.

La Guardia Civil ha hecho además un llamamiento a aquellas personas que pudieran haber sufrido conductas semejantes para que presenten la correspondiente denuncia o aporten cualquier información que pueda resultar relevante para esclarecer los hechos.

Dos episodios, varios kilómetros de persecución y un mismo patrón investigado por los agentes: las jóvenes eran presuntamente seguidas en coche desde Inca hasta Mancor y, una vez allí, el sospechoso habría continuado tras ellas a pie. La investigación permanece abierta.