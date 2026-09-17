El vídeo del ex jefe de la Guardia Civil tras colaborar con las cloacas: «Era llamativo que la UCO estuviera investigando al hermano de Sánchez»

Leonardo Marcos, el ex director general de la Guardia Civil, admitió que se reunió con la cúpula de la UCO por las filtraciones en el Caso de David Sánchez y que le parecía llamativo que esta unidad estuviera investigando al hermano del presidente del Gobierno por orden judicial.

El juez Santiago Pedraz imputó a Leonardo Marcos por su colaboración con las cloacas del PSOE. Marcos declaró el pasado jueves 10 de septiembre durante 45 minutos en la Audiencia Nacional y reconoció haber convocado dos reuniones el mismo día —el 12 de julio de 2024— con la cúpula de la Policía Judicial, apenas dos días después del registro practicado en la Diputación de Badajoz.

Marcos justificó aquellas reuniones por las filtraciones a la prensa: «No es que yo quiera enterarme antes, es que lo que no quiero es enterarme por los medios». Según su versión, preguntó a los mandos si habían sido ellos los autores de la filtración: «Yo les pregunto si han sido ellos y me dicen que no. Pues vale, pues muy bien, pues ya está». Y añadió: «Y ahí yo me lo creo».

El ex director general admitió que en aquellas reuniones dio instrucciones para que el periodo vacacional no retrasara el informe sobre el hermano de Sánchez: «Se habló de que tomaran las medidas oportunas para que el mes de agosto, el periodo vacacional ordinario, no supusiera una ralentización». Preguntado por si apeló al principio de disponibilidad de los agentes, respondió: «Sí, naturalmente».

Sin embargo, Marcos aseguró desconocer si como consecuencia de sus órdenes se cambió el turno de vacaciones de los agentes de la UCO: «No tengo conocimiento de que se hicieran cambios de turnos de vacaciones». Cuando la fiscal le recordó que así lo había declarado el propio DAO, el teniente general Llamas, el investigado se revolvió: «Es absolutamente impropio de un director general de un cuerpo de 90.000 efectivos conocer las vacaciones. Yo, desde 1979 que hice el servicio militar, no he visto un cuadrante de vacaciones».

Cuestionó que se investigara a David Sánchez

En su declaración, Leonardo Marcos deslizó sus reparos a que fuera la UCO la encargada de la investigación al hermano del presidente. «Era un poco llamativo que estuviéramos trabajando en un asunto que llevaba un juzgado de instrucción, por unos hechos que habían ocurrido en 2016 y que los estábamos investigando en 2024», afirmó. E incluso cuestionó la competencia del cuerpo: los hechos, ocurridos en la Diputación de Badajoz, «competencialmente le correspondería investigarlo a la Policía Nacional».

El ex director general negó, en cambio, haber pronunciado las frases que le atribuyen los testigos. Preguntado por si dijo a los mandos «hágase el informe y de aquí que no salga nada», respondió: «Yo eso no lo he dicho nunca. Es que no lo puedo decir nunca. En esa frase falta algo». También negó «en absoluto» haber afirmado que la UCO estuviera «tirando su nombre por los suelos».

Lo que sí reconoció es haber exigido rigor: «Lo que exigí a mi gente, a mis subordinados, fue rigor, el rigor propio que corresponde a cualquier unidad de la Guardia Civil y en particular a una unidad de investigación como es la UCO». Matizó, no obstante, que «el que exija rigor no quiere decir que me parezca que no lo están siendo».

Cámaras en el registro de Badajoz

Leonardo Marcos relató su sorpresa por la presencia de cámaras en el registro del 10 de julio de 2024 en Badajoz: «Se practicó un registro que solo deberían conocer la fuerza interviniente y la autoridad judicial que la había ordenado. Y para sorpresa de todos, cuando llega la fuerza interviniente a las inmediaciones del Palacio de la Diputación de Badajoz, se encuentran con un equipo de televisión que se había desplazado desde Sevilla. Fue una diligencia que se practicó de alguna manera en vivo y en directo».

Sobre las filtraciones, señaló un patrón: «El patrón de las filtraciones siempre era el mismo, es decir, los mismos medios, las mismas periodistas, los mismos periodistas». Y admitió que eran «un motivo de preocupación» porque «afectaba al crédito y a la imagen del cuerpo ante la sociedad».

Pese a esa preocupación, Marcos no abrió ninguna información reservada ni expediente disciplinario a la UCO durante su mandato, a diferencia de su sucesora, Mercedes González, que abrió tres informaciones reservadas en el mismo periodo de tiempo.

Leonardo Marcos presentó su dimisión el 9 de septiembre de 2024, apenas dos meses después de aquellas reuniones. Según explicó, cuando se enfrentó al «problema de las filtraciones» ya había «iniciado el proceso personal de reflexión» que le llevaría a dejar el cargo «por razones personales, profesionales y de otra índole».