De qué ha muerto Maricarmen, la mujer desahuciada en Madrid: qué se sabe de las causas de su muerte
Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada ha fallecido este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid
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Por el momento no ha trascendido la causa del fallecimiento de Maricarmen, que murió este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón a los 87 años. La noticia la comunicó el Sindicato de Inquilinas en una nota emitida el 7 de octubre a las 20:30 horas.
Una hospitalización de 14 días
Maricarmen permaneció ingresada desde el mismo día en que se ejecutó su desahucio, el 23 de septiembre. Tras el desahucio, el Sindicato indicó que se encontraba en el Gregorio Marañón en un estado de salud muy precario.
¿Está relacionada su muerte con el desahucio?
No hay una causa médica confirmada ni una versión oficial que la vincule con el desahucio. La información difundida hasta ahora no establece una causa médica. SEl acuerdo que no llegó a tiempo
Reacciones y legado
El caso de Maricarmen se convirtió en el rostro visible de la crisis de la vivienda, y su situación llevó a muchas personas a acampar en la Puerta del Sol para exigir medidas.
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