Así queda el ranking FIFA tras el parón de selecciones: España más líder y Portugal sube sin Cristiano

España sigue creciendo después de conseguir su segunda estrella. Los de Luis de la Fuente han firmado un cuatro de cuatro perfecto en los partidos de la Nations League, frente a Inglaterra, Croacia (dos) y la República Checa. Estas victorias han reforzado a La Roja como líder en la Clasificación Mundial de la FIFA, con una cifra que asciende a los 2011.57 puntos.

Otra de las selecciones que ha salido más beneficiadas tras el parón ha sido Portugal. Pese a toda la polémica que ha generado el caso Cristiano, el equipo también ha conseguido un pleno y han subido dos puestos, lo que les deja quintos en la tabla. Sin embargo, la marcha de la concentración por parte del ex del Real Madrid sigue siendo uno de los temas de mayor preocupación para los lusos.

La FIFA ha publicado este miércoles la clasificación actualizada. Este cambio supone un aumento notable con el segundo en la lista, que es Argentina (1972.80 puntos). En ese sentido, la Nations League ha sido clave para que los de Luis de la Fuente pueden seguir demostrando su gran estado de forma.

Las selecciones europeas clasificadas han tenido una mayor ventaja a nivel de exposición, ya que el resto de países han jugado los amistosos habituales de estas fechas. No todo son aspectos positivos, ya que el ritmo de competición y el desgaste son mayores. No obstante, lesiones ha habido en todas las partes del mundo. 60 jugadores de las cinco grandes ligas han sufrido algún tipo de problema físico en 16 días de parón.

Suiza por delante de Alemania

Francia también sale reforzada tras imponerse a Bélgica. Brasil y Marruecos pierden posiciones con Portugal al no haber participado en la Nations League. Entre las 20 mejores selecciones destaca Suiza, que ha conseguido ponerse por delante de Alemania y Croacia. La próxima clasificación se publicará dentro de 42 días, el 18 de noviembre.