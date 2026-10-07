Un inédito parón que deja secuelas en los clubes: 60 lesionados y casi cuatro bajas por día

Las lesiones y los parones van de la mano. Los clubs siempre buscan extremar precauciones con sus internacionales, pero en ocasiones el ritmo de competición termina pasando factura. La entrada de selecciones de la temporada se ha ampliado a 16 días y las consecuencias no han tardado en llegar. Al menos 60 futbolistas de las cinco grandes ligas han sufrido algún problema físico durante la concentración, algo que también incluye al Real Madrid y al FC Barcelona.

La Liga ha sido la tercera competición afectada con 13 bajas, solo por detrás de la Premier League (16) y la Serie A (14). Respecto a los de Hansi Flick, los nombres más sonados han sido Raphinha y Eric García. El brasileño abandonó la concentración después de sufrir unas molestias en el muslo derecho en el partido frente a Australia, finalmente se le detectó un pequeño edema muscular, aunque se ha descartado una lesión de larga duración.

El caso del central culé es bastante similar, ya que decidió volver a España después de sufrir unas molestias en la rodilla izquierda. Ambos casos tienen un claro objetivo de precaución, lo que le da un respiro al club que no tendrá que sufrir sustos de mayor calibre.

El Real Madrid también tiene a varios jugadores bajo observación, ligados a la selección francesa. Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté. El delantero se retiro del encuentro ante Turquía justo después de marcar gol, aunque se espera que su hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda no le genere demasiados problemas. Konaté también sigue pendiente de evolución después de que se diagnosticara una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha.

3’75 lesionados por cada día de parón de selecciones

Romper el ritmo habitual de la competición tiene consecuencias directas en el rendimiento de los futbolistas. Teniendo en cuenta las 60 bajas en las grandes ligas en los 16 días de parón, la estadística habla por sí sola, con cerca de cuatro lesiones cada 24 horas. El Athletic Club ha sido otro de los equipos perjudicados de la Liga, con el abandono de la concentración de La Roja por parte de Nico Williams.