Un parón de selecciones con más de 30 lesionados

El primer parón de selecciones de la temporada 2026/27 está causando auténticos estragos en los grandes equipos de Europa. La cifra de futbolistas que han abandonado las concentraciones de sus respectivos equipos nacionales por complicaciones físicas, tanto por precaución como por lesiones de mayor envergadura, supera los 30. Ferran Torres ha sido el último en sumarse a una lista que cuenta con nombres ilustres como los de Kylian Mbappé, Raphinha, Jamal Musiala o Ibrahima Konaté.

La nueva configuración del calendario sustituye los anteriores tres parones internacionales de inicio de temporada -en septiembre, octubre y noviembre- por sólo dos. Esto provoca que el primero de ellos, el que está interrumpiendo el fútbol de clubes en estos momentos, se extienda durante más de dos semanas.

La gran mayoría de selecciones disputan hasta cuatro partidos en este parón, lo que aumenta el riesgo de lesión entre sus futbolistas. También se incrementa la precaución entre los jugadores que, ante una molestia que pueda derivar en un problema mayor, optan por regresar con sus clubes.

Pese a que el número de futbolistas que han abandonado sus respectivas concentraciones es elevado, varios de los casos no revisten una gran gravedad. Por ejemplo, las alarmas se encendieron en los dos grandes equipos de la Liga con las lesiones de Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté, Raphinha y Eric García. Se espera que los cuatro puedan estar disponibles para el primer partido tras el parón.

En el caso del Real Madrid, en el Santiago Bernabéu ante el Villarreal. También en casa recibe el FC Barcelona al Getafe en su vuelta a la competición. Un partido para que el Flick espera contar con su máximo goleador, diagnosticado de un edema muscular tras abandonar la concentración de Brasil.

Las lesiones se ‘ceban’ con la selección española

Otros equipos del fútbol español también han sufrido sustos en forma de posibles lesiones durante este periodo sin competiciones de clubes. La concentración de la vigente campeona del mundo ha añadido, a la ausencia previa de Pedro Porro y la temprana de Eric García, las bajas de Alejandro Grimaldo, Nico Williams y la reciente de Ferran Torres.

En clave liguera, el Rayo Vallecano y el Espanyol también encendieron las alarmas con dos de sus jugadores. El guardameta rayista Emil Audero y el defensa blanquiazul Vanja Drkusic no se ejercitaron con sus selecciones, pero han vuelto al trabajo tras superar sus molestias.

La extensión del parón de selecciones más largo de los últimos años también tiene un lado positivo para los clubes. Pequeñas lesiones o contratiempos, como una leve sobrecarga, cuentan con un mayor margen de tiempo para recuperar. Algunos futbolistas optan por volver al trabajo con sus clubes, mientras otros se quedan en la concentración junto a su equipo nacional, pero sin asumir riesgos.

Entre la larga lista de jugadores que han sufrido complicaciones físicas en este parón, además de los ya comentados, aparecen nombres relevantes de la élite europea como Jamal Musiala (Alemania, Bayern), Alexander Isak (Suecia, Liverpool) o Kai Havertz (Alemania, Arsenal).

Especialmente preocupante para sus clubes fue el duelo entre Alemania y Países Bajos, en el que cayeron lesionados Musiala, Havertz y el neerlandés Brobbey. El combinado ahora dirigido por Xavi Hernández, también perdió por este motivo a Geertruida. Por el momento, ninguna de las grandes selecciones, ni sus clubes, han sumado una lesión de gravedad.