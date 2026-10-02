Fernando Alonso y Carlos Sainz siguen a la cola de la F1 en el regreso de Malasia al calendario

Los españoles siguen con dificultades en la Fórmula 1. Carlos Sainz y Fernando Alonso no están teniendo su mejor temporada en el Gran Circo. En el regreso de Malasia al calendario de la máxima competición, las sensaciones de ambos no han cambiado. El asturiano ha superado ligeramente a su compatriota, pero se ha tenido que conformar con el 15º puesto y ya no hay mejoras de Honda a la vista.

Aston Martin ya ha gastado todos sus comodines en la temporada 2026, por lo que tendrá que competir con lo que tiene y preparar la próxima campaña. Los tiempos del bicampeón del mundo permiten pensar en una posible Q2 en la clasificación, pero el resto de competidores igualarán fuerzas según se vayan adaptando al circuito.

Sepang está de vuelta en el calendario y se ha hecho notar. Alonso asegura que no va a ser un fin de semana sencillo: «Mucha degradación, temperaturas extremas y marcas bastante feas en los neumáticos. Tenemos que pensar en la estrategia en el balance del coche. Si hay alguna opción que cuide los neumáticos un poco mejor que otras, ese es el camino a seguir».

Carlos Sainz logró puntuar en Azerbaiyán después de unas semanas muy difíciles con Williams. Sin embargo, el madrileño reconoce que en esta ocasión necesitaría un milagro para repetir en el top 10: «Ha sido un viernes muy difícil para nosotros; lamentablemente, vemos que en este circuito volvemos a rendir a un nivel que no deseamos, situándonos básicamente en la parte baja de la Q1, a menos que logremos una mejora enorme en el coche de cara al resto del fin de semana».

Alonso tiene una oportunidad en la Q2

El asturiano cuenta con opciones para pasar de la Q1, aunque no sea algo especialmente destacado, sobre todo si se tienen en cuenta las expectativas de los de Silverstone a principios de año. El bicampeón del mundo indica que todavía necesitan recopilar más datos del circuito: «No hemos tenido tiempo de analizar nada en profundidad. Tenemos que trabajar para conseguir más agarre y optimizar la puesta a punto para el resto del fin de semana».