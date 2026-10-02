Portugal quiere recuperar la normalidad en la selección… ¡con la vuelta de Cristiano Ronaldo!

Portugal quiere a Cristiano Ronaldo de vuelta. El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, quiere recuperar la estabilidad en el equipo y, para ello, considera fundamental que el futbolista regrese a él. Por ello, pretende organizar otra reunión entre Jorge Jesus y Cristiano para sellar la paz y que, de esta manera, no se cierre abruptamente la etapa del astro luso con su selección, que dura ya 22 años.

Después de lo sucedido en los últimos días, Proença quiere volver a acercarse al futbolista y que éste vuelva al equipo. Para ello, considera fundamental que se cierre la fractura entre Jorge Jesus y el jugador. Una brecha que se ha producido en esta concentración, después de la suplencia de Cristiano ante Noruega y de las declaraciones en la rueda de prensa previa al partido de Dinamarca.

El seleccionador era, teóricamente, un entrenador afín al astro portugués, puesto que estuvo al frente del Al-Nassr antes de coger los mandos del equipo nacional. Aunque, a la vista de lo sucedido en las últimas horas y de las declaraciones que se han dado desde dentro del vestuario, el único cisma no es con el técnico. Ya en el Mundial se habló de una crisis entre varios futbolistas con Cristiano, entre los que se citaba a Joao Neves.

Pese a que la ruptura en el vestuario de Portugal es más que evidente, Pedro Proença pretende ahora dar un nuevo vuelco a la situación, con una cumbre entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus. Según ha adelantado Correio da Manhã, busca aclarar lo sucedido, acercar posturas y confirmar el regreso de CR7 con el equipo. Una reunión en la que, a la vista de lo sucedido, parece complicado que se pueda sellar una paz que permita la vuelta del astro luso con su selección.

Cabe recordar que todo explota con unas declaraciones del seleccionador en las que comienza explicando la suplencia de Cristiano Ronaldo y en las que termina dando un golpe de autoridad. «En todo lo que tiene que ver con los jugadores, mando yo», señalaba. Instantes después, el jugador abandonaba la concentración saliendo del estadio de Copenhague sin entrenar.

Cisma con Cristiano en Portugal

Nada más abandonar la selección, el vestuario decidió que Rafael Leao cogiera el 7 que había portado durante décadas Cristiano Ronaldo. Todo ello, sin que hubiera necesidad, puesto que no estaban cubiertos los 23 dorsales que obliga UEFA. A la conclusión del encuentro contra Dinamarca, la reacción de parte del equipo fue evitar hablar de lo sucedido, intentando incluso restarle importancia.

Lo revelan las palabras de Gonçalo Ramos, que tildó lo sucedido como un «asunto externo» y señalando que no influía «en la importancia del partido» contra los daneses. «El trabajo del entrenador está empezando a dar sus frutos; ya se nota. Creo que fui demasiado claro y, por suerte, todo va bien. Así es como queremos seguir», señalaba Vitinha, que está ahora ante la oportunidad de ser el nuevo líder de Portugal.