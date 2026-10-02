María, española propietaria de 10 casas: «Lo único que he hecho en la vida ha sido trabajar»

María, una mujer que tiene 10 viviendas en España, ha defendido en televisión que su patrimonio es fruto del trabajo y del ahorro. También ha rechazado que acumular tantos inmuebles la convierta en un «fondo buitre». Sus declaraciones llegan en plena discusión sobre el acceso a la vivienda en España, un problema que ha llegado al Congreso después de las manifestaciones surgidas a raíz del desahucio de Maricarmen.

Según explicó María, tres de las viviendas están repartidas entre sus hijos y las otras siete entre distintos familiares. Algunas proceden de herencias. Además, reconoció que tiene cuatro préstamos vinculados a esas propiedades.

La propietaria contó también que uno de los inmuebles de su hijo está ocupado y que hay una demanda en curso para recuperarlo.

«Trabajar, trabajar y trabajar»

La entrevista se emitió en el programa En boca de todos. Cuando el presentador, Nacho Abad, le preguntó por su patrimonio, María defendió el origen de sus viviendas: «Lo único que he hecho en toda mi vida ha sido trabajar, trabajar y trabajar», decía.

En su opinión, quienes tienen varias viviendas pueden haberlas conseguido por herencia o tras años de ahorro e inversión. Ese sería, según su relato, su propio caso. María explicó en la televisión que durante años decidió ahorrar y guardar todo su dinero para poder utilizarlo más tarde en vez de gastarlo en viajes, restaurantes y otros caprichos.

Una vida de ahorro

María añadió que sigue trabajando y que su objetivo siempre fue dar estabilidad a sus hijos. Al describir las renuncias que, según dijo, hizo durante años, afirmó: «No he salido, no he ido a restaurantes, no he ido a la ciudad más que una vez, no conozco nada».

También comparó su forma de administrar el dinero con la de sus padres. Sobre ellos dijo: «Han estado como las hormigas, trabajando y ahorrando e invirtiendo», en un claro mensaje a la sociedad actual, que prefiere vivir con un nivel superior antes que ahorrar.

Un debate abierto

El testimonio de esta propietaria se suma a la discusión pública sobre la vivienda, uno de los asuntos que más preocupan en España. Mientras en Madrid sigue el debate sobre las medidas para afrontar el problema, su caso refleja una de las posturas enfrentadas. Muchos pequeños propietarios rechazan que se les identifique con los grandes tenedores y defienden que su patrimonio es resultado de décadas de esfuerzo familiar.

Todo lo que María contó sobre el origen de sus viviendas, los préstamos y el inmueble ocupado procede de su propio testimonio en el programa. No consta que se haya verificado de forma independiente.