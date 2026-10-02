Se filtra la lista de seleccionadores mejor pagados del mundo: Ancelotti lidera con De la Fuente quinto

El cambio significativo de entrenadores en las grandes selecciones nacionales deja un nuevo paradigma en el fútbol. Con los antiguos técnicos laureados en las competiciones de clubes ocupando los puestos, los salarios parecen multiplicarse con el paso de los años.

Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Jürgen Klopp, Xavi Hernández… técnicos que han tocado la gloria europea y continental, tanto en la banda como en el campo, ahora son protagonistas en distintos países con grandes aspiraciones.

Ancelotti, nuevo entrenador de Brasil y tres veces campeón de la Champions League con el Real Madrid, es el entrenador mejor pagado del planeta con 10 millones de euros. Le sigue muy de cerca Jürgen Klopp, flamante seleccionador alemán tras relevar a Nagelsmann, que percibe siete millones de euros al año.

En esta lista que ha compartido el medio Bild, diversos ilustres y conocidos de nuestro fútbol tienen protagonismo. El podio lo completa Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, que dio la sorpresa en el último Mundial, con 6,8 millones de euros anuales.

Luis de la Fuente ocupa la quinta plaza

Detrás tiene a uno de los técnicos más polémicos del panorama. Thomas Tuchel, finalista en la última Eurocopa y semifinalista del pasado Mundial 2026, alcanza ese cuarto puesto con seis millones.

En el quinto lugar tenemos a Luis de la Fuente, campeón de las últimas ediciones del Mundial y de la Eurocopa, y ganador en 2023 de la UEFA Nations League, con cinco millones al año, tan solo la mitad del primero en la lista, un Ancelotti que llegó por todo lo alto a la Federación brasileña.

Uno de los hombres de moda en el panorama internacional ocupa la sexta plaza. Jorge Jesús, entrenador que ha forzado la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración portuguesa, percibe cuatro millones de euros. El luso se encuentra delante de otra leyenda del madridismo, Zinedine Zidane.

Zidane y Xavi, entre los top

El ahora seleccionador de Francia, dando relevo al legendario Deschamps, llega hasta los 3,6 millones de euros. La UEFA Nations League 2026/27 es su primera competición al frente del combinado galo.

La lista la cierran Xavi Hernández en la octava posición con Países Bajos (tres millones de euros), seguido de Lionel Scaloni (Argentina) y Ralf Rangnick, que está al mando de Austria.

Los 10 entrenadores mejor pagados del mundo