Carlos Carbonell (31 años), ex futbolista: “Me compré 9 pisos en menos de un año y ahora vivo de las rentas»

Carlos Carbonell, conocido en el mundo del fútbol como Tropi, ha conseguido convertir una carrera profesional relativamente corta en el terreno de juego en un patrimonio inmobiliario que según él mismo ha explicado en sus redes sociales le permite actualmente vivir de las rentas. El ex jugador del Valencia, Atlético de Madrid, Alcorcón, Recreativo de Huelva y otros clubes asegura que llegó a comprar nueve viviendas en menos de un año y que actualmente cuenta con 14 pisos destinados a la inversión, algo que algunos critican hoy en día por el problema de la vivienda.

La historia de Carlos Carbonell comienza mucho antes de su retirada. El valenciano empezó a invertir mientras todavía era futbolista y según sus propias palabras nunca llegó a tener los salarios de las grandes estrellas. «Fui futbolista y jugué en el Valencia, en el Atlético de Madrid, en el Recreativo de Huelva, en el Alcorcón pero no tuve un sueldo millonario», explica en uno de sus vídeos. En otra publicación concreta todavía más sus ingresos: «Desde los 19 años hasta los 30 tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 euros anuales».

Su decisión fue utilizar ese dinero para construir patrimonio en lugar de gastarlo en bienes de lujo. «Tenía dos opciones: gastarlo en coches, fiestas y cosas innecesarias o, hacer lo que yo hice, invertir en inmuebles», afirma. Y la estrategia avanzó a gran velocidad hasta llegar a las 14 propiedades: «En menos de un año me compré 9 pisos y poco a poco fui creando mi patrimonio hasta el día de hoy que vivo de mis rentas».

Carlos Carbonell presume de su estrategia

«Necesitaba algo que no dependiera de mi cuerpo ni de mi rendimiento. Y lo encontré en la inversión inmobiliaria», asegura. En otra de sus publicaciones añade que los inmuebles son «un tipo de activo que te permite financiarte muy barato y en mi caso creo que es la mejor forma, debido a la profesión que he tenido, en el momento de retirarme, tener algo de ingresos». También sostiene que «es más ventajoso que otro tipo de inversiones porque te da rentas».

Una lesión de rodilla fue clave para que Carlos Carbonell entendiera que su carrera deportiva podía terminar antes de lo previsto, de ahí que empezara a buscar una alternativa. «Cuando entendí que mi carrera podría haber terminado, comencé a buscar otras fuentes de ingresos. Yo me dedicaba al fútbol pero tuve una lesión y decidí especializarme en la inversión inmobiliaria para conseguir todo esto». En un momento difícil por el tema de la vivienda a nivel nacional, el ex futbolista deja claro que no cree que esté haciendo nada malo, sino al contrario.

De hecho, muchos se han interesado por su modelo de inversión y ha creado Inverche, una empresa dedicada a asesorar a deportistas: «Compramos inmuebles para otros futbolistas y deportistas que tienen el mismo objetivo. Tengo varios inmuebles alquilados y ahora estaba haciendo una visita para ver si podía comprar un piso por 70.000 euros». «No soy millonario pero tengo lo que mucha gente sueña: una casa para mi familia, la seguridad de que nunca me va a faltar nada y la libertad financiera», finaliza Carlos Carbonell.