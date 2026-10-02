Los españoles siguen haciendo un esfuerzo por ahorrar, pero las cuentas de los hogares muestran que cada vez queda menos margen para hacerlo. Siete de cada diez españoles aseguran que ahorran de forma habitual y destinan una media de 265 euros al mes a construir un colchón económico, según un estudio de Mapfre.

El dato cobra especial relevancia tras conocerse las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE): la tasa de ahorro de los hogares cayó al 11% de su renta disponible en el segundo trimestre de 2026, seis décimas menos que en el trimestre anterior y su nivel más bajo desde el primer trimestre de 2023.

La fotografía que dejan ambas estadísticas es clara: el ahorro continúa siendo una prioridad para buena parte de los españoles, pero el conjunto de los hogares dispone de menos margen relativo para guardar dinero.

Y el dato del INE ofrece otro elemento para el debate económico: mientras la renta disponible de los hogares aumentó un 5,5% interanual en el segundo trimestre, el gasto en consumo creció un 7,1%. En otras palabras, el consumo avanzó más deprisa que la renta disponible.

El estudio de Mapfre, realizado sobre una muestra representativa de más de 1.000 personas de entre 18 y 65 años residentes en España, analiza cómo ahorran los ciudadanos, cuánto dinero consiguen reservar y cuáles son sus principales dificultades. La conclusión principal es contundente: el 70% afirma ahorrar habitualmente.

Pero existe una brecha importante. El 30% restante no consigue ahorrar de forma habitual y señala principalmente razones económicas: ingresos insuficientes, dificultades para llegar a final de mes y aumento del coste de la vida.

Además, el 59% de quienes actualmente no ahorran asegura que sí consiguió hacerlo en algún momento del pasado. Para muchos hogares, el problema no es la falta de voluntad para ahorrar, sino el margen disponible después de afrontar los gastos.

El consumo se dispara

Los hogares españoles ahorraron 57.019 millones de euros durante el segundo trimestre, un 0,6% menos que un año antes. Al mismo tiempo, elevaron su gasto en consumo un 7,1%, hasta los 247.410 millones.

La renta disponible bruta de los hogares creció un 5,5%. El resultado es que el ahorro pierde peso frente al consumo.

La tasa de ahorro desestacionalizada se situó en el 11%, frente al 11,6% del primer trimestre. El INE confirma además que la tasa ya había descendido desde el 12,1% del primer trimestre de 2025 hasta el 11% actual.

Los jóvenes ahorran más

El grupo de 18 a 33 años presenta la mayor proporción de personas que afirman ahorrar: el 78%. Entre los 34 y los 49 años, el porcentaje de ahorradores se sitúa en el 74%, mientras que cae hasta el 64% entre los ciudadanos de 50 a 65 años.

También cambia la forma de guardar el dinero. Los menores de 35 años concentran su ahorro principalmente en efectivo y cuentas corrientes. Entre los mayores de 50 años adquieren más peso los fondos de inversión y los planes de pensiones.

Otro de los datos destacados por Mapfre es la distancia entre ahorro e inversión. Sólo el 27% de los ahorradores afirma invertir el dinero que consigue reservar cada mes para intentar obtener una rentabilidad. Además, un 42% de los encuestados no conoce ningún producto de inversión.

Entre quienes sí invierten, los fondos son la opción más habitual, con un 58%, seguidos de las acciones, con un 25%, y las Letras del Tesoro, con un 11%. La consecuencia es que una parte importante de los españoles consigue reservar dinero, pero permanece alejada de los productos con los que podría intentar rentabilizar ese ahorro.