Almeida entrega la vivienda número 5.000 de su mandato mientras el Congreso debate el ‘decreto Maricarmen’

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha entregado la vivienda en alquiler asequible número 5.000 de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid) desde que es alcalde de la ciudad. Así lo ha destacado tras entregar las llaves de sus nuevos hogares a los adjudicatarios de Cañaveral 8, una nueva promoción con 96 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible. Todo ello mientras en el Congreso se debate el polémico decreto Maricarmen.

Acompañado por la vicealcaldesa, Inma Sanz; el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, y el concejal de Vicálvaro, Ángel Ramos, Almeida ha anunciado que casi 900 familias viven ya en este barrio madrileño, donde EMVS Madrid ha finalizado las obras de 1.123 viviendas de las 1.212 proyectadas.

En este sentido, el alcalde ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con la construcción de nuevas viviendas de alquiler asequible para continuar aumentando la oferta y seguir siendo la ciudad que más vivienda pública hace en España.

Esta nueva promoción pública cuenta con 96 viviendas, 144 plazas de garaje, cuatro de ellas para personas con movilidad reducida, y 96 trasteros. Durante la entrega, Almeida ha explicado que «estas viviendas incrementarán el parque público residencial de la capital de Madrid y permitirán a la población más joven acceder a alquileres asequibles».

Los nuevos inquilinos de Cañaveral 8 pagarán por su nuevo piso una renta media de 550 euros mensuales, lo que les permitirá, en el caso de los más jóvenes, emanciparse y comenzar una nueva etapa sin que ello suponga una merma de sus ingresos, ya que nunca pagarán de renta más del 30% de los ingresos de la unidad familiar.

En este sorteo han participado jóvenes y familias con hijos menores y con ingresos de hasta 3,5 veces el IPREM. Esto quiere decir que, para acceder a estos pisos, por ejemplo, una pareja con dos hijos puede tener como máximo unos ingresos brutos anuales de, aproximadamente, 44.000 euros.

El alcalde de la capital también ha puesto en valor el esfuerzo presupuestario que el Gobierno municipal está realizando para aumentar el parque de viviendas públicas destinadas al alquiler asequible y ha explicado que para la construcción de la promoción Cañaveral 8, el Ayuntamiento de Madrid ha destinado recursos por un valor cercano a 20 millones de euros, incluyendo el valor del suelo.

El Ayuntamiento de Madrid se consolida como referente nacional en vivienda pública gracias a la labor de EMVS Madrid, que gestiona un patrimonio de más de 10.000 pisos públicos y cuenta con cerca de 5.700 nuevos hogares en distintas fases de desarrollo. Estas cifras sitúan a la capital a la cabeza del ranking de vivienda pública en régimen de alquiler asequible en España, según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.