Los expertos en joyería lo dejan claro: «Para limpiar la plata sólo necesitas agua caliente, bicarbonato y un trozo de papel de aluminio»

¿Quién no tiene en su casa pulseras, anillos o pendientes de plata que han perdido el color y se ven ya viejos? Para que estos accesorios nos duren más y evitar que parezcan anticuados hoy en OKDIARIO te traemos un truco.

La plata pierde su aspecto y brillo impoluto por factores externos como el aire, la humedad o el contacto con el agua, pero esto no quiere decir que no exista una solución para recuperar su belleza. Gracias a un truco casero, económico y sencillo, se puede lograr que parezcan recién compradas.

La solución

Las expertas en limpieza y trucos del hogar Yolanda Herrera, @yolandavaquitayoli, y Fresisuis, @fresisuisss_, han confirmado que una mezcla a base de agua muy caliente, bicarbonato y papel de aluminio consigue que tus joyas de plata parezcan nuevas. Y la gran noticia es que esta técnica solo exige cinco minutos de tu tiempo.

Cuál es el procedimiento

Yolanda Herrera, a través de su perfil, ha compartido un método casero simple para devolver su apariencia inicial a las pulseras de plata. El primer paso es colocar la joya en un trozo de papel de aluminio. Acto seguido, se agrega una pequeña cantidad de bicarbonato y se envuelve la pulsera completamente.

Una vez envuelta, se sumerge en agua hirviendo en torno a un minuto y medio. En cuanto finaliza dicho tiempo, se retira del agua y se abre con cuidado para comprobar el estado. Por último, la experta indica que «lo sacamos, lo abrimos y vamos a frotar con nuestras propias manos el bicarbonato que haya quedado dentro de la pulsera». Se termina aclarando con agua y secándola meticulosamente.

Bicarbonato y aluminio, la combinación perfecta

Fresisuis también implementa este proceso. «Voy a hacer un truco para limpiar un colgante de plata exprés. Pongo la plata dentro del papel albal, echo un poco de bicarbonato y ahora echo el agua hirviendo», explicó, y añadió: «Va haciendo reacción con el papel albal».

Al contrario que su compañera de profesión, el toque final lo realiza con un paño. «Ya solo así ha cambiado, pero ahora le frotamos con un pañito y parece otro», declaró Fresisuis. Si tienes alguna joya que ha perdido su majestuosidad y quieres brindarle una segunda vida, no hay truco más eficaz, fácil y asequible que este.