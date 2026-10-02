Marlon Brando, actor estadounidense, sobre la riqueza: «La única razón por la que estoy en Hollywood es porque no tengo el valor moral para rechazar el dinero»

Marlon Brando pronunció una de las frases más honestas jamás dichas por una estrella de Hollywood: «La única razón por la que estoy en Hollywood es porque no tengo el valor moral para rechazar el dinero». El actor, considerado por la crítica como el gran revolucionario de la interpretación moderna, despreciaba la fama y la superficialidad de una industria a la que, sin embargo, nunca llegó a abandonar del todo.

Esa contradicción marcó toda su carrera. Brando alternó papeles que cambiaron la historia del cine con producciones que aceptó, según reconoció él mismo, únicamente por el cheque que llevaban detrás.

La frase de Marlon Brando sobre el dinero y su relación con Hollywood

Brando se convirtió en el primer actor de la historia en cobrar un millón de dólares por una sola película, gracias a su papel en The Fugitive Kind en 1960. Casi dos décadas después, cobró cerca de cuatro millones de dólares por apenas unos minutos en pantalla interpretando a Jor-El en Superman, un papel que aceptó cuando ya había reducido drásticamente su presencia en el cine.

El desprecio de Brando por las convenciones de la industria alcanzó su punto máximo el 27 de marzo de 1973. Tras ganar el Óscar a mejor actor por su interpretación de Vito Corleone en El Padrino, rechazó el premio y envió al escenario a la activista apache Sacheen Littlefeather, que protestó ante 85 millones de espectadores contra el trato que el cine daba a los nativos americanos.

El actor utilizó buena parte de esa riqueza para alejarse del sistema de estudios que tanto criticaba, hasta el punto de comprar su propia isla privada en la Polinesia Francesa, el atolón de Tetiaroa. Alternó así grandes éxitos comerciales con proyectos personales y rodajes caóticos que pusieron a prueba a más de un director.

Quién es Marlon Brando y cuáles son sus películas más importantes

Marlon Brando (1924-2004) revolucionó la actuación con el Método, una técnica que dejó atrás la interpretación teatral y rígida de su época para dar paso a un realismo cargado de intensidad emocional. La Academia de Hollywood lo nominó al Óscar en ocho ocasiones y lo premió en dos.

Su papel de Stanley Kowalski en Un tranvía llamado deseo, en 1951, lo lanzó al estrellato mundial e introdujo el Método en el cine de masas. Un año después, su interpretación del revolucionario mexicano Emiliano Zapata en ¡Viva Zapata! le valió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes. En 1953, su papel de Johnny Strabler en El salvaje creó la imagen de la rebeldía juvenil que definió a toda una generación.

Ganó su primer Óscar en 1954 por Nido de ratas, interpretando al boxeador fracasado Terry Malloy, y su segundo en 1972 por El Padrino, el que rechazó en señal de protesta. Ese mismo año protagonizó El último tango en París, un drama que censuraron en varios países pese a la unanimidad de la crítica sobre su actuación. Su último gran papel llegó en 1979 con el coronel Kurtz de Apocalypse Now, dirigida por Francis Ford Coppola.

Qué importancia tiene realmente el dinero según la psicología y la economía

Los economistas dividen el papel del dinero en dos niveles. El práctico garantiza alimento, vivienda y salud, y compra algo tan valioso como el tiempo: la posibilidad de elegir en qué trabajar y cómo vivir. El psicológico resulta más complejo, porque el dinero sí aumenta el bienestar cuando saca a una persona de la pobreza, pero deja de hacerlo una vez cubiertas las necesidades básicas, un fenómeno que los investigadores llaman la meseta del dinero.

El riesgo aparece cuando el dinero deja de ser una herramienta y pasa a convertirse en la propia identidad de una persona, algo que la frase de Brando resume con crudeza. El deseo de acumular riqueza puede llevar a aceptar trabajos que uno detesta o a sacrificar principios propios, un anestésico moral que el actor reconoció sin disimulo en una industria que tanto llegó a criticar.