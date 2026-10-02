Ya falta poco para el horario de invierno: cuándo vuelve a cambiar la hora en España en 2026 y por qué tendremos un día de 25 horas
El horario de invierno está a la vuelta de la esquina y los españoles vuelven a preguntarse cuándo tendremos que cambiar los relojes
España se prepara para el cambio de hora y podría ser definitivo: el BOE confirma cuándo habrá que atrasar los relojes y despedirse del horario de verano
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Con la reciente llegada del otoño y los días cada vez más cortos, vuelve una de las polémicas que generan más debate: el cambio de hora. No existe un consenso mayoritario ni unánime, con una cantidad de partidarios similar en ambos horarios. Además, se instala de nuevo la pregunta de cuándo se cambia la hora en nuestro país para pasar del horario de verano al de invierno.
Cuándo empieza el horario de invierno en España
Este año, el cambio se efectuará el domingo 25 de octubre. Durante esa madrugada, los relojes deberán retrasarse una hora: en la Península e Islas Baleares, a las 03:00 volverán a ser las 02:00, mientras que en las Islas Canarias a las 02:00 será la 01:00.
Por consiguiente, dicho domingo durará 25 horas según el calendario del Boletín Oficial del Estado (BOE). Según el BOE, el cambio se formaliza siempre el último domingo de octubre. Desde entonces, España mantendrá el horario de invierno hasta finales de marzo de 2027.
Qué se debe hacer con los relojes
Con el paso al horario de invierno hay que retrasar los relojes una hora. Es decir, en la madrugada del 25 de octubre, a las 03:00 serán las 02:00 y en Canarias a las 02:00 volverá a ser la 01:00. En los teléfonos móviles no será necesario, ya que el cambio se produce automáticamente.
Por qué el 25 de octubre tendrá 25 horas
El cambio al horario de invierno cuenta con una singularidad y es que esa noche se repite una hora. Al retroceder sesenta minutos los relojes, el domingo 25 de octubre dura oficialmente 25 horas en vez de las 24 horas normales. Esto afectará por igual tanto a la Península como a ambos archipiélagos.
Seguirá habiendo cambios de hora en España
Por el momento, los cambios de hora se van a seguir produciendo en España. Si bien el debate de acabar con los cambios estacionales lleva años en Europa, nunca ha llegado a aprobarse dicha reforma debido a que no hay decisión firme sobre cuál de los dos horarios conviene más a los europeos. Es más, el BOE persiste en que la propuesta de la Comisión Europea de eliminar los cambios no ha sido adoptada y que seguiremos con el sistema actual.