España se prepara para el cambio de hora y podría ser definitivo: el BOE confirma cuándo habrá que atrasar los relojes y despedirse del horario de verano

El verano llega a su fin y consigo se lleva al horario estival que nos ha regalado más horas de sol al día. El Boletín Oficial del Estado ya ha marcado fecha para el cambio de hora que marcará el inicio del horario de invierno, donde anochecerá una hora antes aunque amanecerá una hora antes. El cambio de hora se producirá durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre de 2026. A las 03:00 horas de la península y Baleares, los relojes se retrasarán a las 02:00 horas (en Canarias, pasará de las 02:00 a la 01:00).

¿Habrá más cambios de hora en España?

Aún no existe confirmación de que este sea el último cambio de hora. El BOE no ha publicado fechas de cambios de hora más allá de 2026. Esto no quiere decir que el cambio de hora vaya a desaparecer.

La Unión Europea sigue sin conseguir un consenso definitivo sobre qué uso horario adoptar permanentemente o si eliminar los cambios estacionales por completo. Lo que se prevé es que el Gobierno de España publique próximamente una nueva orden con el calendario para los próximos cinco años, tal y como exige la normativa para que los ciudadanos y empresas conozcan las fechas con antelación.

¿Por qué existe el cambio de hora en España?

El cambio de hora europeo se originó en 1916 en Alemania durante la Primera Guerra Mundial con el fin de ahorrar carbón en las fábricas de armas. En España llegó en 1918 por la crisis energética de la guerra.

Más tarde, en 1940, Franco cambió el horario permanente para alinearse con la Alemania de Hitler y realizar un gesto de simpatía con las fuerzas que dominaban Europa por el momento. Por esta razón, en España existe un horario descoordinado con el resto del continente. Tras el fin de la guerra, España decidió no dar marcha atrás y mantuvo el reloj adelantado.