Laia López ha atendido a los medios de comunicación tras el acto de homenaje que le han rendido en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y ha hablado sobre lo que supuso ganar el Mundial sub-20, en el que se convirtió en la principal figura del equipo. Con dos penaltis parados en la tanda, la portera del Real Madrid ha dejado claro que no se considera protagonista. «Tengo que parar los penaltis porque soy la portera, pero no soy la protagonista», ha destacado.

Laia ha sido una de las principales responsables del triunfo de España. Titular en todos los partidos salvo en uno, no ha encajado gol en todo el torneo. Por si fuera poco, sacó un uno contra uno en la final ante Corea del Norte y, después, se consagró con dos paradas en la tanda, en la que España terminó ganando por 4-3.