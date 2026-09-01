Marcos López analiza en su sección de OKSCOUTING el fichaje del Cuti Romero por el Atlético de Madrid. El prestigioso analista da las claves de lo que puede aportar el jugador argentino al equipo dirigido por el Cholo Simeone. Un fichaje deseado por el club colchonero desde hace tiempo y que ha firmado recientemente hasta el 30 de junio de 2031.