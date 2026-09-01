Qué día es la vuelta al cole 2026 en Madrid: qué día empiezan los niños el curso y cuándo son las próximas vacaciones

Las vacaciones de verano llegan a su fin para los niños ya que el nuevo curso 2026/ 2027 arranca en breve, aunque puede que dependiendo de cada comunidad y sobre todo, de la etapa educativa, la fecha varíe un poco. En el caso de Madrid, la mayoría de alumnos parece que comenzarán la próxima semana pero conviene tener clara la fecha exacta dentro del nuevo calendario escolar y también cuándo van a ser las próximas vacaciones.

Como el resto de comunidades, Madrid ya tiene definido su calendario para este nuevo curso, de modo que con una vuelta al cole tan cerca, es importante saber no sólo el día en el que se vuelve a las aulas, sino también si las fechas cambian en función si se trata de estudiantes de primaria, o de secundaria, y también cuándo son las vacaciones de Navidad, así como el resto de días festivos, qué puentes nos dará el curso 2026/ 2027 y cuándo acabará.

Infantil y Primaria: cuándo empieza el curso 2026-2027

Los niños de Infantil y Primaria en Madrid comenzarán el curso el próximo lunes 7 de septiembre de 2026, según aparece reflejado en el calendario de la Comunidad de Madrid. De este modo, queda apenas una semana para que los niños den inicio al nuevo curso. La fecha es además la misma tanto para los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil como para los de Primaria y Educación Especial.

El 7 de septiembre es también el día en el que comienzan las clases para los alumnos de Escuelas Infantiles, Casas de Niños y las unidades de primer ciclo de Infantil autorizadas en colegios públicos, además de las Escuelas Infantiles privadas sostenidas con fondos públicos.

En cuanto al fin de las clases, la fecha está fijada para el 18 de junio de 2027 en el caso de Infantil de segundo ciclo y Primaria y el 30 de julio para las Escuelas Infantiles y Casas de Niños.

ESO y Bachillerato: qué día empiezan las clases

Las fechas para los alumnos de secundaria, es decir, ESO y Bachillerato, también se conocen y en este caso, los padres deben anotar un día más tarde. Es decir, que el 8 de septiembre será el día en el que volverán a las aulas. El mismo día, regresarán también los alumnos de Formación Profesional, los Conservatorios Profesionales de Música y Danza y las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Y luego tenemos también a los alumnos de segundo de los ciclos de Artes Plásticas y Diseño, que volverán a clase el 9 de septiembre, al igual que los alumnos de Enseñanzas Artísticas Superiores. Más tendrán que esperar los estudiantes de Educación de Personas Adultas y los de primero de Artes Plásticas y Diseño, ya que el nuevo curso empieza para ellos el 21 de septiembre.

En cuanto al final de las clases, aquí no tenemos mucha diferencia con respecto a primaria. Los alumnos de ESO, Bachillerato y FP darán por finalizado el curso el 18 de junio de 2027, aunque no podemos olvidar algo importante. Los alumnos de segundo de Bachillerato tendrán otras fechas debido a la prueba de acceso a la Universidad, así que para ellos el final de las clases se ajustará a las necesidades de estas pruebas y del posterior proceso de admisión.

Todos los festivos, puentes y vacaciones en Madrid

Ahora ya sabemos cuáles son las fechas del comienzo del nuevo curso en Madrid, pero las familias querrán anotar también todas las fechas que tienen que ver con vacaciones de Navidad, Semana Santa y el resto de festivos. Y es que, aunque el curso apenas esté a punto de comenzar, nunca está de más saber cuándo tendrán los niños el siguiente descanso o qué puentes habrá durante los próximos meses.

Según el calendario escolar de la Comunidad de Madrid para el curso 2026-2027, estos son los días marcados como festivos:

12 de octubre de 2026 (Lunes): día de la Fiesta Nacional que provoca un puente de tres días.

día de la Fiesta Nacional que provoca un puente de tres días. 2 de noviembre de 2026 (lunes): día no lectivo en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. De nuevo habrá puente de tres días porque Todos los Santos se mueve del domingo al lunes.

día no lectivo en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. De nuevo habrá puente de tres días porque Todos los Santos se mueve del domingo al lunes. 7 de diciembre de 2026 (lunes): día no lectivo ya que los colegios mueven la fecha de la Constitución que cae en domingo al lunes así que, unido al festivo del día siguiente, se podrá tener puente de cuatro dias

día no lectivo ya que los colegios mueven la fecha de la Constitución que cae en domingo al lunes así que, unido al festivo del día siguiente, se podrá tener puente de cuatro dias 8 de diciembre de 2026 (martes): Día de la Inmaculada Concepción, festivo nacional.

Día de la Inmaculada Concepción, festivo nacional. Del 23 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027: vacaciones de Navidad, ambos días incluidos.

12 de febrero de 2027 (viernes): día no lectivo que da comienzo a un puente de cuatro días por el puente de Carnaval / Semana Santa.

día no lectivo que da comienzo a un puente de cuatro días por el puente de Carnaval / Semana Santa. 15 de febrero de 2027 (lunes): día no lectivo, de modo que el puente de las fechas de carnaval se alarga y los niños tendrán fiesta cuatro días seguidos.

día no lectivo, de modo que el puente de las fechas de carnaval se alarga y los niños tendrán fiesta cuatro días seguidos. Del 19 al 29 de marzo de 2027: vacaciones de Semana Santa, ambos días incluidos.

18 de junio de 2027 (viernes): último día lectivo para la mayoría de los alumnos y comienzo de las vacaciones de verano.

Hay que tener en cuenta además que estas fechas todavía no recogen todos los festivos que puede haber durante el curso. Al calendario se tendrán que sumar las fiestas locales que establezca cada municipio y se publiquen en el BOCM. También quedan por incorporar las festividades que determine la Comunidad de Madrid para 2027 y las de ámbito nacional no trasladables que se establezcan para ese año.