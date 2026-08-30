El día exacto que vuelven los niños al colegio en Galicia: calendario escolar de 2026-2027

El curso 2026-2027 será el primero en el que el sistema educativo gallego se sitúe por debajo de los 300.000 estudiantes. Por etapas educativas, Educación Infantil tendrá este curso 46.678 alumnos, lo que supone 981 menos que el año anterior. En Educación Primaria se contabilizan 121.491 estudiantes, 2.600 menos, mientras que la ESO contará con 95.503, un descenso de 854 alumnos. En Bachillerato habrá 33.474 estudiantes, 229 menos, y Educación Especial mantendrá una cifra prácticamente estable, con 1.290 alumnos.

Galicia contará durante este curso con cerca de 12.000 aulas, una cifra muy similar a la del año anterior. Aun así, la reducción de las ratios de alumnos por clase hará posible la creación de 45 nuevos grupos de Educación Infantil, a pesar del descenso general del número de alumnos. El nuevo curso escolar también estará marcado por los avances en la transformación digital de la enseñanza. Los centros educativos reforzarán el modelo de aprendizaje híbrido y comenzarán a introducir contenidos orientados a fomentar un uso responsable y adecuado de la Inteligencia Artificial entre el alumnado.

Infantil y Primaria: cuándo empieza el curso 2026-2027

El curso escolar 2026-2027 comenzará el 9 de septiembre para el alumnado de Educación Infantil y Primaria en Galicia. Esta será la fecha fijada para el regreso a las aulas tras las vacaciones de verano.

«Venimos de una secuencia progresiva de incremento derivada de la incorporación de los niños del babyboom de finales de la primera década y ahora identificamos la primera reducción y un cambio demográfico muy fuerte», ha explicado el el consjero de Educación, Román Rodríguez, en una rueda de prensa, quien apuntó que se ve «en parte compensada» por el incremento de población extranjera, con hijos nacidos en el exterior.

ESO y Bachillerato: qué día empiezan las clases

El curso escolar 2026-2027 comenzará el 9 de septiembre para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato en Galicia.

Durante este curso, el Gobierno gallego seguirá trabajando para favorecer una convivencia «armónica, lógica y coherente» entre el entorno digital y el analógico para aprovechar las posibilidades que ofrece la tecnología atendiendo a criterios pedagógicos. Asimismo, ha destacado iniciativas como el anteproyecto de la nueva «Ley de Educación Digital de Galicia», que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria. Rodríguez confía en que pueda recibir la aprobación unánime antes de que termine el año y la ha definido como «una normativa pionera e inédita a nivel estatal que marcará un antes y un después en la enseñanza».

Todos los festivos, puentes y vacaciones en Galicia

«Tras ser abordado en la Mesa Sectorial Docente, los períodos de vacaciones escolares quedan fijados del siguiente modo: en Navidad, del día 22 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive; en Carnaval, los días 8, 9 y 10 de febrero; y en Semana Santa, desde el día 22 hasta el 29 de marzo, ambos incluidos. Además, serán días no lectivos el 7 de diciembre (Día de la Enseñanza) y las fiestas laborales de ámbito estatal, autonómico y local.

La orden de calendario también recoge que, para el próximo curso, las pruebas de evaluación de diagnóstico, fijadas por el Gobierno del Estado a través de la ley educativa LOMLOE, tendrán lugar entre el 19 y el 23 de abril para 2º de ESO y entre el 26 y el 30 de abril para 4º de Primaria. En cuanto al período de adaptación en 4º de Infantil, los centros podrán optar por una incorporación gradual que no se prolongará más allá del 15 de septiembre», detalla la Xunta de Galicia.

El calendario escolar de Galicia incluye varios días festivos durante el curso 2026-2027. El primero será el 12 de octubre de 2026, lunes, con motivo del Día de la Hispanidad y de la Virgen del Pilar, Fiesta Nacional de España. Posteriormente, el 8 de diciembre de 2026, martes, será festivo por la celebración de la Inmaculada Concepción, mientras que el 25 de diciembre, viernes, se conmemorará la Natividad del Señor.

Ya en 2027, el calendario contempla el 1 de enero, viernes, como día festivo por Año Nuevo, y el 6 de enero, miércoles, por la Epifanía del Señor. El 19 de marzo de 2027, viernes, se celebrará el Día de San José y Día del Padre. A continuación llegarán los festivos de Semana Santa: el Jueves Santo, 25 de marzo, y el Viernes Santo, 26 de marzo. El 1 de mayo de 2027, sábado, será festivo por la Fiesta del Trabajo o Día Internacional del Trabajador. Finalmente, el 17 de mayo, lunes, Galicia celebrará el Día de las Letras Gallegas.