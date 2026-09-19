El PP vuelve a citar en el Senado a Marlaska, Albares y Robles por la invasión de Ceuta tras «el plantón» de agosto

El PP ha vuelto a registrar la solicitud de comparecencia en el Senado de los ministros de Interior, Exteriores y Defensa, Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles, respectivamente, después de que «dieran plantón» a la Cámara Alta en agosto cuando fueron llamados para comparecer por la invasión de Ceuta y se ausentaron.

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado esta ofensiva parlamentaria al considerar que los tres ministros se ausentaron «sin ningún tipo de justificación en agosto» para explicar la crisis que atraviesa la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio.

De hecho, la ausencia de los ministros provocó que el PP acudiera al Tribunal Supremo y al Constitucional por considerar que es un acto de «rebeldía» e «inédito» en la democracia. En este sentido, Alicia García ha exigido a Marlaska, Robles y Albares que «salgan de su desacato parlamentario y cumplan con la Ley acudiendo al Senado a dar explicaciones».

Asimismo, la portavoz del PP ha enfatizado que si en agosto había motivos suficientes para que los ministros rindieran cuenta por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, «sus mentiras y la guerra civil desatada entre ellos lo hace más necesario que nunca».

Según consta en las respectivas solicitudes de comparecencia, el PP pide la comparecencia de Albares para que rinda cuentas sobre la coordinación mantenida con Marruecos ante lo que consideran una «invasión» y por las actuaciones y compromisos alcanzados entre ambos países para hacer frente a sus consecuencias.

En lo que respecta a Marlaska y Robles, el partido de Alberto Núñez Feijóo quiere que «den la cara» ante la soberanía nacional «por sus contradicciones, por los informes de seguridad que se han conocido y por la falta de seguridad que padecen a diario todos los ceutíes».

Alicia García ha subrayado «la necesidad de que el Gobierno de Sánchez abandone sus desprecio a las Cortes y a los españoles, dé explicaciones y asuma su responsabilidad por la invasión».