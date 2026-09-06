El Senado llevará al Gobierno ante el Constitucional por irse de vacaciones en plena invasión de Ceuta

El Grupo Parlamentario Popular llevará al Pleno del Senado de la próxima semana un nuevo conflicto de atribuciones tras las repetidas ausencias en la Cámara Alta de los ministros socialistas que fueron convocados el pasado agosto para dar explicaciones por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez ante la invasión de Ceuta. Con la mayoría absoluta del PP en el Senado, esta iniciativa saldrá adelante, por lo que será presentada por la Cámara ante el Tribunal Constitucional, avanzan las fuentes populares.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, recuerda que, ante la petición de comparecencia urgente a los ministros de Interior (Fernando Grande-Marlaska), Asuntos Exteriores (José Manuel Albares) y Defensa (Margarita Robles), los tres prefirieron «escaparse» de esta Cámara para, posteriormente, acudir «donde les convenía, en la fecha que les convenía y en las condiciones que les convenían», denuncia García en alusión a sus comparecencias posteriores en el Congreso de los Diputados, ya a finales de agosto.

En el caso de Marlaska, llegó a ser convocado en dos ocasiones, la última el 20 de agosto, y lo mismo ocurrió con la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien, a diferencia de sus compañeros, llegó a mostrarse dispuesta a comparecer, pero finalmente no lo hizo el pasado 18 de agosto siguiendo la estrategia de Moncloa. Por su parte, Albares tampoco compareció el 17 de agosto. Tales ausencias también llevaron al PP a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

De esta manera, la portavoz popular califica de «auténtica vergüenza» la «incomparecencia» de estos tres ministros, que retrata «la soberbia de Pedro Sánchez y cuál es su interés». Ante lo que define como «pisoteo» de la ley y los derechos de los españoles por estos ministros con el objetivo de «obedecer» al líder socialista, Alicia García subraya que la Constitución y el Reglamento del Senado «no dejan lugar a duda».

«Las sillas vacías de los ministros no pueden quedar impunes, y seguiremos llevando a los tribunales la decisión del Gobierno de esconderse del Senado y de huir de los españoles», advierte.

En este sentido, apela al artículo 110.1 de la Constitución, que permite a ambas Cámaras reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Igualmente, recuerda que el artículo 66.2 del Reglamento del Senado establece expresamente que los miembros del Gobierno están obligados a comparecer.

«No es una invitación. No es una cortesía institucional. Es una obligación constitucional y parlamentaria», enfatiza la portavoz popular, al tiempo que advierte de que «una comparecencia posterior ante el Congreso no sustituye ni repara la comparecencia regularmente reclamada por el Senado».

«El Gobierno no puede elegir unilateralmente qué Cámara le controla, cuándo comparece ni en qué condiciones lo hace. Quien está sometido al control parlamentario no puede escoger quién le controla», sentencia García.

La portavoz del PP en la Cámara Alta ya avisó de las consecuencias de estos plantones el pasado agosto. «Los escándalos de Sánchez no descansan por vacaciones. El Senado, tampoco. Frente a los ataques al Estado de derecho, el autoritarismo y la falta de control democrático, la mayoría del PP ha convertido el Senado en un dique de contención. Somos la resistencia democrática al sanchismo», apostilló.



Reprobación

Además de esta ofensiva jurídica, el PP va a impulsar «otra política para defender los derechos de los senadores», apuntan las mismas fuentes. En este sentido, el Grupo Popular también llevará al próximo Pleno las reprobaciones de los tres ministros ausentes, más las de Ana Redondo, titular de Igualdad, y Mónica García, de Sanidad.

El PP reprobará a estos miembros del Ejecutivo de Sánchez por «su pésima respuesta frente a la violación y el ataque a la integridad territorial de España provocados por el asalto masivo a la frontera de Ceuta ocurrido los días 30 y 31 de julio de 2026». Más de 80.000 inmigrantes ilegales entraron en la ciudad autónoma desde Marruecos.

En concreto, los populares sustentan las reprobaciones de estos ministros socialcomunistas en «su negligencia en el cumplimiento de su deber de prevenir y evitar que el asalto llegara a producirse; su pasividad para implementar medidas eficaces frente a la crisis existente en Ceuta, pese a que ya ha transcurrido más de un mes desde su inicio, y su falta de explicaciones veraces acerca de las causas y los responsables de la invasión de nuestra frontera».