Sánchez desdeña los informes policiales y del CNI que alertaron de la invasión: «Fueron avisos rutinarios»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este jueves en el pleno del Congreso en negar las pruebas que las Fuerzas de Seguridad y el CNI emitieron sobre el peligro de una invasión de Ceuta. El Gobierno, ha afirmado, no recibió ningún informe ni nota verbal que anticipara «ni la escala ni la probabilidad» de la entrada masiva de inmigrantes que se registró en Ceuta a finales de julio.

Según ha explicado, el Gobierno ha analizado todos los informes y mensajes que las fuerzas y cuerpos de seguridad, el CNI y Frontex remitieron a las autoridades políticas y a la Delegación del Gobierno, y ha dado orden de publicar un dossier con todos los documentos para que los pueda conocer la opinión pública.

Ninguno de los informes de los días previos «iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario», ha insistido con intención de desmentir los «bulos» y el «ruido» de los últimos días.

Asimismo, ha vuelto a exculpar a Marruecos en la invasión de la ciudad autónoma. «No hay pruebas sobre ello. Si hubo incapacidad o inacción es algo que deberá aclararse, pero ningún organismo ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio».

En respuesta a esto, Alberto Núñez Feijóo le ha preguntado «por qué tiene miedo a Marruecos» y ha cuestionado «qué sabe» el país vecino sobre el presidente del Gobierno para que insista en defender su actuación ante la invasión. Además, ha manifestado que Sánchez «tiene que dimitir por incompetente o por cómplice».

El Gobierno convocó a la embajadora marroquí en España

En su comparecencia en la Cámara Baja, Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno convocó a la embajadora marroquí en España, Karima Benyaich, por las «declaraciones inaceptables» de dos ministros del país africano, que reivindicaron los territorios de Ceuta y Melilla.

Y es que, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, reivindicó las dos ciudades autónomas españolas tras la invasión. «Este asunto sigue sobre la mesa, nos aferramos a nuestra tierra», dijo, asegurando que en cada reunión con el Gobierno de Pedro Sánchez plantean esta cuestión.

Asimismo, el ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Tawfiq, habló de la necesidad de liberar «las ciudades ocupadas» durante su intervención con motivo de una festividad religiosa presidida por el rey Mohamed VI.

El pasado 28 de agosto el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo en el Congreso ante las críticas de la oposición sobre la «debilidad» del Gobierno con Marruecos, que la «convocatorias de embajadores raramente se hacen públicas», sin aclarar entonces si ésta se había producido. Una confirmación que ha llegado hoy de la mano de Pedro Sánchez.