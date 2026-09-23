Adelante Andalucía defiende una okupación a una mujer de 92 años en pleno centro de Jerez de la Frontera

Una mujer de 92 años reclama recuperar la vivienda de su propiedad en pleno centro de Jerez de la Frontera después de que su nieto lleve 14 años residiendo en ella. María Dolores, propietaria del inmueble situado en la céntrica calle Larga, asegura que permitió que el joven se instalara allí de forma gratuita, pero que la situación se ha deteriorado hasta el punto de que ahora vive «con miedo, ansiedad y sin poder dormir tranquila».

El caso ha provocado además un enfrentamiento político en Jerez después de que Adelante Andalucía haya cargado contra la actuación desplegada para recuperar la vivienda. Carlos Fernández, portavoz de la formación en la ciudad, ha acusado públicamente a una empresa contratada para intervenir en el inmueble de actuar como «matones» y ha denunciado lo que considera «coacciones» contra los vecinos.

La polémica se produce después de que María Dolores decidiera recurrir a una empresa especializada para tratar de recuperar el uso de su vivienda. Según su propio relato, la mujer llevaba una situación personal complicada y terminó abandonando el domicilio de su hija para instalarse en el piso de su propiedad, donde, según explica, ya residía su nieto.

El inmueble no forma parte de la vivienda de la propietaria, sino que se trata de un piso completamente independiente. La propia María Dolores explica que en su momento realizó una división horizontal precisamente para separar ambas viviendas, ya que sus padres habían vivido anteriormente en una configuración similar.

Así lo explicó la propia María Dolores en declaraciones a El MIRA TV, donde relató que, después de regresar a su vivienda, buscó una solución para poder recuperar el inmueble. «Yo quiero la ley, no vaya a ser que a mí me pase algo», explicó la mujer, según recoge el citado medio. Tras consultar con una amiga, contactó con una empresa que, según su versión, se presentó posteriormente en el inmueble.

El testimonio de la anciana dibuja una situación especialmente delicada. María Dolores asegura que tomó la decisión de marcharse de casa de su hija porque, con 92 años, llegó a considerar que no podía continuar viviendo en aquellas circunstancias. «Si yo me quedo aquí, me muero», relata que llegó a pensar antes de coger sus pertenencias y trasladarse a su vivienda.

La intervención de esta empresa es precisamente la que ha provocado la reacción de Adelante Andalucía. Carlos Fernández ha publicado desde el perfil oficial de la formación un mensaje en el que acusa a la empresa de actuar como «matones en pleno centro de Jerez» y reprocha a la alcaldesa, María José García-Pelayo, que supuestamente mire «para otro lado».

«No podemos tolerar que empresas de matones vengan a nuestras calles a acosar y desahuciar a la gente de nuestros barrios», sostiene Fernández en su publicación. El portavoz de Adelante Andalucía reclama además la intervención de la Policía Local y pregunta dónde se encuentra el cuerpo policial «protegiendo a la gente frente a la impunidad de estas mafias».

La formación también afirma que «el derecho a la vivienda y la tranquilidad de nuestros vecinos no se negocia» y reclama que no se normalicen, a su juicio, las «coacciones» en los barrios de Jerez.

Mientras Adelante Andalucía centra sus críticas en la actuación de la empresa contratada para intentar recuperar el inmueble, el relato de la propietaria sitúa el origen del conflicto en una relación familiar que se remonta 14 años atrás. María Dolores sostiene que entonces permitió a su nieto ocupar gratuitamente la vivienda y que ahora, después de años de convivencia con el problema, quiere recuperar el uso de una propiedad que asegura que es independiente de la suya.