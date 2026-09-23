Pablo Motos, sobre el paso del tiempo: «Despierta antes de que sea tarde, es un tópico, pero la realidad no la vemos hasta el final»

Uno de los presentadores más conocidos de nuestro país es Pablo Motos que lleva como cabeza del programa El Hormiguero desde hace 20 años. Este programa de entretenimiento cuenta con diversos espacios entre los que está una sección que se llama Pasarse de la raya en la que el presentador reflexiona sobre la vida, las emociones o algunos temas de actualidad. Además, Pablo Motos soltó esta frase sobre el paso del tiempo en Tengo un Plan, el pódcast de Sergio Beguería y Juan Domínguez, en julio de 2025: «Despierta antes de que sea tarde, es un tópico, pero la realidad no la vemos hasta el final». El episodio en el que habló el presentador se tituló Pablo Motos: 17 Lecciones de Vida para ser tu Mejor Versión y entre todas sus reflexiones nos ha sorprendido que expresó el presentar después de hablar de su relación con el cantante Pau Donés del grupo Jarabe de palo.

El presentador Pablo Motos y el cantante Pau Donés se hicieron amigos después de que el cantante estuvo en El Hormiguero. Pablo Motos le llamó para hacerle una entrevista en el hormiguero, pero la salud del cantante empeoró y no fue posible. Con estas palabras Motos quiso animar a todos sus seguidores a disfrutar de la via después de conocer al cantante y ver la forma en la que se enfrentó a la enfermedad. Lo importante para el presentador es valorar el presente y despertar ante la realidad de la vida antes de que sea demasiado tarde. Además, en esta sabia frase el presentador intenta animar a todos los que le escuchen a que despierten a tiempo, ya que esto puede significar empezar a disfrutar de cada día de una forma diferente.

La trayectoria de Pablo Motos en televisión

El presentador Pablo Motos lleva 20 años triunfando en El Hormiguero, un programa de entrevistas y entretenimiento que se estrenó en la cadena de televisión Cuatro el 24 de septiembre de 2006. Cinco años más tarde, en septiembre de 2011 El Hormiguero saltó a Antena 3 en prime time y en la actualidad se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión.

El programa El Hormiguero lidera desde hace años la franja de acceso al prime time en espectadores totales y cuota media mensual y desde el año pasado está compitiendo con el programa La Revuelta de David Broncano que se emite en La 1. Según Antena 3 ha llegado a «acumular 12 cursos consecutivos como el programa líder absoluto de la noche con una media de un 14,5% de cuota de pantalla».

Otro de los programas con más éxito de la cadena de televisión es el programa de entretenimiento Tu cara me suena que lleva 13 temporadas de liderazgo ininterrumpido y se ha consolidado como uno de los formatos de entretenimiento más vistos de la televisión. Este programa cuenta con 20,2% de cuota de pantalla y un millón de espectadores.

La nueva temporada del programa El Hormiguero

El lunes 10 de septiembre se estrenó la temporada 21 de El Hormiguero y Pablo Motos y su equipo han prometido una temporada llena de grandes invitados y muchas novedades. Ya en este mes han pasado por el plató del programa de Antena 3 invitados de altura como Luis de la Fuente, Carlos Alsina y Rafa Latorre, Penélope Cruz, Ester Expósito y Paula Echevarría.

Una de las novedades destacadas de esta temporada es la vuelta de Carlos Latre a Atresmedia. El conocido cómico volverá a sorprender con sus imitaciones a los espectadores. También El Hormiguero contará con la presencia en este temporada de un sorprendente robot humanoide de última generación que se convertirá en el nuevo ayudante de Marron en su espacio en el programa.

Además, en esta temporada volverán a estar en el programa Esperansa Grasia con sus trucos para hacer la vida más fácil, Juan Carlos Ortega con sus conexiones surrealistas, Anas Andaloussi hablará del futuro de la IA, David de Jorge con su espacio Cochinando, la magia de Luis Piedrahita y los espacios de El Monaguillo y Félix Suko. También tendrá lugar de nuevo una tertulia cómica estará formada por Luis Piedrahita, El Monaguillo, Marron y Dani Fontecha.

Otra de las secciones que tiene más éxito del programa son las tertulias de actualidad que en esta temporada volverán a contar con Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo, Rubén Amón, María Dabán y Rosa Belmonte.

Durante esta temporada El Hormiguero tendrá de nuevo que enfrentarse cada noche al programa de entretenimiento La Revuelta de David Broncano que se emite en La 1 también en prime time y también con el programa Horizonte de Iker Jiménez. Estaremos muy atentos para ver qué ocurre esta temporada con las audiencias de los dos programas y las reflexiones del presentador Pablo Motos en el espacio Pasarse de la raya.