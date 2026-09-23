La bebida que promete teñir de morado el próximo gran ritual saludable

Después del auge del matcha y de la búsqueda constante de nuevas alternativas saludables, una nueva bebida comienza a ganar protagonismo entre los amantes del bienestar. Se llama UBE, procede de Filipinas y destaca por algo imposible de ignorar: su intenso color morado, su textura cremosa y su perfil nutricional.

Matcha & CO presenta UBE, su nueva incorporación al universo de superalimentos, una propuesta innovadora que combina tradición, sabor y funcionalidad para dar respuesta a quienes buscan nuevas formas de cuidarse sin renunciar al placer.

El superalimento morado que conquista el mundo

El UBE es una variedad de ñame morado originaria de Filipinas que forma parte de la cultura gastronómica del país desde hace generaciones. En los últimos años, su popularidad se ha disparado internacionalmente gracias a su atractivo visual, su sabor suave y sus beneficios nutricionales, convirtiéndose en una de las tendencias más destacadas dentro del sector wellness.

Su característico tono violeta proviene de su alta concentración de antocianinas, compuestos antioxidantes presentes también en alimentos como los arándanos, las moras o la col lombarda.

Más que una bebida bonita

Aunque su color es uno de sus grandes atractivos, el verdadero valor del UBE está en su composición nutricional. Entre sus principales beneficios destacan:

Alto contenido en antioxidantes naturales. Presencia de antocianinas que ayudan a combatir el estrés oxidativo. Fuente de fibra. Sin cafeína, ideal para cualquier momento del día. Alternativa reconfortante para quienes buscan reducir el consumo de café o bebidas estimulantes.

Además, su sabor naturalmente dulce, con notas que recuerdan a la vainilla y a los frutos secos, permite disfrutar de una experiencia diferente sin necesidad de añadir azúcares en exceso.

Del verde al morado: la evolución del ritual wellness

Durante la última década, el matcha se convirtió en el símbolo de una nueva generación de consumidores que buscaban energía más estable, ingredientes naturales y rituales conscientes. Ahora, el UBE llega para abrir un nuevo capítulo.

Su color vibrante, su origen ancestral y su carácter funcional lo han convertido en una de las bebidas más compartidas en redes sociales y una de las grandes apuestas de cafeterías y espacios especializados en bienestar alrededor del mundo. Para Matcha & CO, este lanzamiento representa una evolución natural en su misión de acercar ingredientes de calidad y tradición a quienes quieren incorporar hábitos más saludables en su día a día.

Una nueva forma de disfrutar del bienestar

Versátil y fácil de preparar, el UBE puede disfrutarse caliente o frío, combinado con leche o bebidas vegetales para obtener una bebida cremosa, reconfortante y visualmente sorprendente.

Porque si el verde marcó una era dentro del bienestar, todo apunta a que el próximo gran ritual saludable se teñirá de morado.