Robert Eggers, del terror al drama romántico: el director de ‘Nosferatu’ adaptará ‘Romeo y Julieta’

Después de asustarnos con aquelarres, faros sombríos alejados de la civilización y vampiros vanguardistas, el cineasta Robert Eggers parece querer un cambio temático en su próximo proyecto: adaptar el clásico de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Aunque por delante, el realizador norteamericano todavía debe estrenar este año Licántropo, su última película de folk horror.

La noticia se conoció hace algunas horas, cuando Focus Features se impuso en una guerra de ofertas en la que también participaron A24, Sony y Warner Bros. De este modo, Eggers vuelve a colaborar con el sello propiedad de Universal tras el éxito de Nosferatu y su propia versión del mito del hombre lobo. Se desconoce qué figuras habitarán la producción ejecutiva, pero se conoce que Eggers se sentará tras las cámaras y que la idea se centrará en recrear con precisión la ambientación histórica, con intérpretes que consigan replicar el inglés antiguo.

Junto con Hamlet, Romeo y Julieta es una de las obras más conocidas del bardo de Avon. La historia de un romance trágico que narra la desafortunada historia de amor entre dos de los principales miembros de dos familias enemistadas, los Capuleto y los Montesco, en la ciudad de Verona, Italia.

Otra versión de ‘Romeo y Julieta’: ¿Esta vez más oscura?

Por el momento, Focus Features no ha hecho comentarios. Desde THR informan que las cifras del acuerdo incluyen un presupuesto de 70 millones de dólares, en el que se incluyen los honorarios de Eggers, el sueldo de los actores y el presupuesto de la producción. De confirmarse dicha partida, la inversión supondría el segundo largometraje más caro dentro de la filmografía del autor, después de El hombre del norte, el único fracaso comercial que por el momento ha obtenido el director.

Crear otra versión de Romeo y Julieta siempre es un reto mayúsculo, tanto para atraer a la audiencia como para convencer de la necesidad de su existencia a la comunidad de críticos internacionales. Desde la adaptación de George Cukor en 1936 a la de Franco Zeffirelli a finales de los 60. De la española Los Tarantos de Francisco Rovira Beleta a la popular visión kitsch de Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio y Claire Danes como protagonistas en Romeo + Julieta de William Shakespeare (1996). Ya existe una mirada multiautoral sobre la leyenda romántica más conocida del arte, alcanzando formatos como la animación e incluso poblando con su trama maestra otros éxitos comerciales de la talla de la saga Crepúsculo, el musical West Side Story e incluso la oscarizada Titanic.

¿Trasladará Eggers ese amor imposible al horror gótico o supondrá el primer salto de género para un cineasta que hasta ahora siempre había estado estrechamente vinculado al terreno sobrenatural, los sustos y la creación de atmósferas profundamente tenebrosas?

¿Cuándo se estrena ‘Licántropo’?

Protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp y Willem Dafoe, Licántropo nos sumergirá en la Inglaterra del siglo XIII, en la que una misteriosa criatura acecha una zona rural escondida entre la niebla. Se estrena en cines el próximo 8 de enero de 2027.