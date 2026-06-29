De ‘Nosferatu’ al hombre lobo: Robert Eggers lanza el tráiler de ‘Werwulf’, con Aaron Taylor-Johnson como licántropo

Robert Eggers afrontó el año pasado el mayor reto de su carrera: hacer un remake de Nosferatu (2024), uno de los pilares totémicos del séptimo arte. La jugada le salió especialmente bien, con la aprobación general de la crítica, éxito económico y cuatro nominaciones en la 97ª. edición de los Oscar. Ahora, el guionista y cineasta ha confeccionado junto al poeta islandés Sjón, coguionista de El hombre del norte (2022), una historia en la que se interpreta el espacio mítico del mundo de los licántropos: Werwulf acaba de lanzar un primer y aterrador tráiler.

Para el filme, Eggers se ha vuelto a rodear de algunos de sus actores de confianza. Empezando por el protagonismo de Aaron Taylor-Johnson y la participación secundaria de las estrellas de la cinta del conde Orlok, como Lily- Rose Depp, Willem Dafoe y Ralph Ineson. El elenco se completa con la actriz de Hamnet, Bodhi Rae Breatnach y entre otros, el actor de Estragos, Jack Morris. Más allá de su premisa argumental poco explicada, la estética de este avance inicial nos recuerda a un cruce entre La bruja (2015), ópera prima del realizador, y el impacto visual de otras obras del director norteamericano, como El faro (2019) y la propia Nosferatu.

Tráiler de ‘Werwulf’: el licántropo se encuentra con el folk horror

A diferencia del horror clásico y sugerente, Werwulf ha apostado por los visceral desde el primer tráiler. De momento no hemos visto la transformación final del actor británico, pero las imágenes nos muestran al personaje protagonista retorciéndose, echando espuma por la boca y mostrando algunos indicios fisiológicos de su descarnada transformación en la bestia.

La sinopsis de Licántropo (título provisional en España) compartida por el estudio es la siguiente: «Sé testigo de la experiencia más visceral e inquietante de Robert Eggers hasta la fecha. Focus Features presenta Werwulf, un relato escalofriante de devoción, condenación y el diablo interior».

El contexto argumental se sitúa en un pueblo inglés del siglo XIII, donde un ser aterrador acecha un paisaje envuelto en la niebla. Horror corporal, folk horror con presencia de brujería e impactantes imágenes en blanco y negro son la carta de presentación de una de las apuestas del género que cerrarán otro año redondo para el terror, tras los estrenos de las aplaudidas Backrooms y Obsession.

¿Conseguirá Eggers volver a ser una referencia autoral para el horror, repitiendo el éxito de Nosferatu? Taylor-Johnson, fuera del drama vampírico, encadena varios batacazos en taquilla como El especialista (2024), Kraven the Hunter (2024) y 28 años después (2025). Este año tiene pendiente el estreno de Cry to Heaven, la nueva película de Tom Ford y Blood Snow, la adaptación de la novela homónima de Jo Nesbo.

¿Cuándo llegará a los cines en España?

En nuestro país, Werwulf (Licántropo) no llegará a los cines hasta el 8 de enero de 2027.