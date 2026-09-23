Armengol inyecta 100.000 € a un departamento de Lenguas Cooficiales tras gastar un millón al año en pinganillos

El Congreso de los Diputados que preside la socialista Francina Armengol ha destinado 100.000 euros a un departamento interno de Lenguas Cooficiales tras gastar casi un millón al año en los polémicos pinganillos, sistemas de transcripción y subtitulado, y traducción de textos.

Así aparece recogido en el proyecto de Presupuestos del Congreso para el año 2027 aprobado este martes por la Mesa de la Cámara, controlada por la mayoría de PSOE y Sumar. Según el documento, avanzado por Ep y al que ha tenido acceso OKDIARIO, el proyecto reserva una partida de 100.000 euros que tiene como finalidad de gasto «el cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de los convenios firmados con distintas academias de lenguas autonómicas».

El texto indica que el Congreso suscribió cuatro convenios con la Real Academia de la Lengua Vasca (entró en vigor el 1 de enero de 2025), el Institut d’Estudis Catalans (efectivo desde el 29 de enero de 2026), la Real Academia Galega (desde el 17 de octubre de 2025) y la Academia Valenciana de la Llengua (desde el 3 de diciembre de 2025). En total, la partida asignada al departamento de Coordinación de la Tramitación de Lenguas Cooficiales asciende a 100.000 euros, 25.000 para cada institución.

Dicho proyecto presupuestario, que ha recibido el visto bueno del órgano de gobierno de la Cámara Baja, recoge que «el objeto de los convenios es articular un sistema de colaboración en el proceso de formación, conocimiento y difusión de las respectivas lenguas, especialmente en el ámbito jurídico».

Ello implica, según la descripción que hace la institución presidida por Armengol, la realización de funciones como «traducción de las iniciativas legislativas aprobadas definitivamente por el Congreso; prestar la colaboración que el Congreso pueda puntualmente requerir para la traducción, validación y elaboración de documentos relacionados con la actividad no parlamentaria de la Cámara; y otras actividades o iniciativas desarrolladas por la Academia para la promoción del lenguaje jurídico en la lengua de que se trate».

Además, el texto detalla que «la cláusula octava» de todos estos convenios «prevé que la vigencia de los mismos se extienda hasta el 31 de diciembre de 2027».

Este gasto viene a sumarse, por tanto, al que ya generan de por sí los controvertidos pinganillos, que cuestan casi un millón de euros al año. Según informó Ep el pasado junio, el Congreso desembolsó cerca de 920.000 euros en 2025 para costear los servicios de traducción, interpretación, transcripción y subtitulado al castellano de las intervenciones que se realizaron en lenguas cooficiales, tanto en los Plenos como en las distintas sesiones de las comisiones parlamentarias.

En concreto, la Cámara Baja invirtió un total de 919.669,49 euros durante todo el año pasado, lo que supuso una media de 76.600 euros al mes, de 17.700 euros a la semana y unos 2.500 euros por día para garantizar el uso de euskera, catalán o gallego en la sede de la soberanía nacional.

Apuesta personal

El Congreso aprobó la reforma del Reglamento que regulariza el uso de las lenguas cooficiales en septiembre de 2023, puesto que se trataba de una exigencia de los independentistas catalanes de ERC y Junts para apoyar la Presidencia de Francina Armengol, lo que permitió a PSOE y Sumar hacerse con la mayoría en la Mesa de la Cámara. Desde entonces, la ex jefa del Gobierno balear ha hecho de los pinganillos y el uso de las lenguas cooficiales una apuesta personal.

Aunque las lenguas cooficiales se pudieron usar desde el primer momento en los Plenos, no fue hasta un año después cuando la Mesa del Congreso adjudicó un contrato de servicios de traducción, interpretación, transcripción y subtitulado en directo al castellano por un precio máximo para cuatro años de 12,5 millones de euros.

Según los datos recopilados por Ep a través del Portal de Transparencia referentes al año pasado, el Congreso gastó 660.359,92 euros en los servicios de interpretación en las 66 sesiones plenarias, dos de la Diputación Permanente -órgano que sustituye al Pleno en periodos extraordinarios- y 285 reuniones de comisiones que se celebraron ese año.

El segundo precepto al que el Congreso destinó más dinero en 2025 fueron los servicios de subtitulado al castellano, que superaron los 200.000 euros. Por último, el coste total de los servicios de transcripción de las lenguas distintas al castellano durante todo el año pasado ascendió a 33.113,16 euros, mientras que en los servicios de traducción de textos, iniciativas y discursos se gastaron 24.668,03 euros.