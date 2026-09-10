El PSOE y sus aliados tumban en el Congreso el plan del PP para proteger Ceuta con más Policía y expulsar a los invasores

El PSOE y sus socios rechazarán la propuesta del PP para reforzar la frontera y agilizar expulsiones tras la invasión de Ceuta. Las formaciones que auparon a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno no votarán a favor de la medida propuesta por los populares que también incluía la creación de un Plan de Reactivación Económica de 650 millones.

En la exposición de motivos de la proposición no de ley, los populares reprochaban al Gobierno la falta de «previsión y anticipación» así como la ausencia de una «respuesta integral y coordinada»: «Desoyó las advertencias trasladadas desde Ceuta, minusvaloró la dimensión de los hechos y actuó tarde».

Desde el partido de Alberto Núñez Feijóo afeaban que los ceutíes no habían recuperado la «normalidad en sus vidas» en Ceuta porque aún estaban «pendientes de la identificación de numerosas personas», así como «la determinación de su situación administrativa o la resolución de los expedientes de retorno».

Esta situación, según el PP, exigía «tramitar, con todas las garantías, el retorno de quienes accedieron irregularmente». Y no veían como una solución a estos creían el «traslado de centenares de menores» pudiera «sustituir la activación inmediata de esos procedimientos».

Por todo ello, se exigía «el refuerzo de las infraestructuras, los medios humanos, la tecnología y el marco legal debe ir acompañado de un reconocimiento europeo acorde con la singularidad de ambas ciudades y de un verdadero plan de reactivación económica construido con sus instituciones y su sociedad civil».

Los 7 puntos rechazados por el Congreso

Ante ello, el PP propuso un plan que constaba de siete medidas. En primer lugar, declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional, convocar al Consejo de Seguridad Nacional y nombrar la autoridad funcional, algo que el presidente del Gobierno hizo después de la presentación de esta proposición no de ley.

En segundo lugar, se exigía la activación «de manera inmediata» de los «procedimientos legalmente previstos para el retorno voluntario o la expulsión» de los invasores. Y, si fuera necesario, «desplazar a la ciudad todas las unidades de Extranjería necesarias y aprobar un calendario que permita culminar su tramitación y resolución».

La tercera propuesta consistía en una «reorientazión de las relaciones bilaterales con Marruecos». La pretensión del PP es que se base en los «principios de respeto y reciprocidad» para evitar «amenazas» y «chantajes». Este nuevo vínculo buscaría reafirmar «la integridad territorial de España no se cuestiona ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en las aguas españolas».

La iniciativa insta al Gobierno también a «utilizar todos los instrumentos jurídicos disponibles, nacionales y europeos, para defender la integridad territorial de España y garantizar la seguridad de la frontera de Ceuta». Entre ellas, la activación de los mecanismos previstos en para situaciones de crisis e instrumentalización; la petición del despliegue de Frontex; aplicación de los procedimientos de triaje para la identificación y la realización de controles de seguridad; y aplicar los procedimientos fronterizos de asilo y retorno que permitan una tramitación acelerada.

Plan de inviolabilidad de Ceuta

En quinto lugar, se pretendía la creación de un Plan de inviolabilidad de Ceuta bajo cuatro pilares:

Infraestructuras. Con la prolongación del perímetro fronterizo hasta mar adentro. Medios humanos. Refuerzos para Guardia Civil, Policía Nacional, Extranjería, profesionales de Sanidad, jueces y fiscales. Tecnología. Aplicación de un sistema permanente e integrado de vigilancia marítima y costera. Reformas legales. Extender el régimen de rechazo en frontera a las entradas irregulares por vía marítima.

La sexta propuesta versaba sobre la promoción ante las instituciones de la Unión Europea del reconocimiento de la «situación singular y excepcional de Ceuta y Melilla». Lo que le otorgaría ventajas a nivel de «fondos, fiscalidad y fronteras».

Por último, se proponía la cración de un Plan de Reactivación Económica de Ceuta y Melilla dotado con, al menos, 650 millones de euros para el periodo quinquenal entre 2027 y 2032.