Sánchez acude a las oficinas de Casa 47 sin avisar en agenda para no avivar el escándalo sobre la entidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó este miércoles a hurtadillas las oficinas del Paseo de la Castellana de la empresa pública de Vivienda, Casa 47. Según ha podido confirmar OKDIARIO, el líder socialista puso rumbo a la sede de la entidad a mediodía tras su entrevista en Mañaneros 360º de TVE y sin avisar en su agenda oficial de este acto.

De hecho, no hay ni rastro de fotografías ni notas de prensa sobre en qué ha consistido la cita del presidente del Gobierno en su visita a las oficinas de Casa 47. No hay instantáneas posadas suyas ni de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pero sí un vídeo de esta última en la sede de la empresa dando declaraciones ante los micrófonos de sólo tres medios de comunicación: Europa Press, Efe y Cadena Ser.

En esa íntima intervención, Rodríguez ha asegurado a los pocos medios que fueron convocados de manera privada que había decidido asistir a la sede de Casa 47 para valorar las decisiones adoptadas en Bruselas en materia de vivienda. Ni una sola alusión a la visita del presidente del Gobierno ni a su posterior reunión con los primeros inquilinos de las viviendas alquiladas por el portal.

Este encuentro, sin embargo, que sí ha sido publicado únicamente en formato vídeo por Europa Press, pero destacando que la fuente original es la propia Moncloa. El Ejecutivo ha ocultado en todo momento al resto de medios, e incluso en la agenda oficial del líder socialista y de la propia ministra de Vivienda, la organización de este evento.

El misticismo que ha rodeado al encuentro se incrementa, si cabe, al descubrir que a la sala en la que los miembros del Ejecutivo han charlado con los ciudadanos seleccionados sólo ha entrado una cámara de la misma Moncloa. En la misma línea, el Ministerio de Vivienda ha declinado hacer comentarios a este periódico sobre la cita de Sánchez y Rodríguez a Casa 47.

Sánchez esquiva más críticas a Casa 47

Algunas voces conocedoras de la situación apuntan que, después de que esta semana todas las miradas hayan estado puestas en Casa 47, el Ejecutivo ha decidido actuar con cautela y esquivar nuevas polémicas sobre la entidad.

Cabe recordar que hasta sus propios socios de Gobierno han criticado en estos días la inutilidad de este portal que, por el momento, ha costado mucho más de lo que ha aportado a la ciudadanía.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, señalaba este que el portal web no aporta «demasiado» para resolver la crisis del sector y ha urgido a aprobar el decreto ley para prorrogar automáticamente los contratos de alquiler.

Por su lado, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, aseguró que Casa 47 parece una «tomadura de pelo» y vaticinó que será la crisis de vivienda lo que derroque al Ejecutivo de Sánchez:

«Es una tomadura de pelo (…) me parece que lo que de verdad va a enterrar este Gobierno es no hacer nada contra la brutal crisis de vivienda que está sufriendo nuestro país», llegó a resumir la líder de la formación morada.