El euríbor vuelve a poner presión sobre los hipotecados. El índice de referencia de las hipotecas variables cierra septiembre en torno al 3,24%, frente al 2,95% registrado en agosto y al 2,17% de hace un año. La subida interanual, de 1,07 puntos porcentuales, se traducirá en un nuevo incremento de las cuotas para quienes tengan que revisar su préstamo con el dato de septiembre.

Según los cálculos de Kelisto, una hipoteca media en España con revisión anual verá aumentar su cuota en unos 102 euros al mes, lo que supone alrededor de 1.230 euros más al año. El incremento equivale a un 11,55%. Para un préstamo con 200.000 euros pendientes, la subida estimada alcanza los 113 euros mensuales, mientras que para una deuda de 300.000 euros asciende a unos 170 euros al mes.

El impacto también se nota en las hipotecas que revisan el tipo de interés cada seis meses. En este caso, la subida de la cuota para una hipoteca media se sitúa en torno a 66 euros al mes, unos 397 euros durante el semestre, según Kelisto.

La evolución del indicador durante septiembre explica parte del repunte. El euríbor se ha movido durante buena parte del mes en torno al 3,2% y ha llegado a superar el 3,37% en tasa diaria. Para Pedro Ruiz, portavoz de Finanzas Personales de Kelisto, el cambio responde a un escenario de inflación y tipos de interés más elevados.

«El escenario para el euríbor ha vuelto a deteriorarse respecto al que manejábamos hace solo un mes», señala Ruiz. Según sus previsiones, si los precios energéticos se moderan y el Banco Central Europeo no vuelve a subir los tipos, el euríbor podría terminar 2026 en el entorno del 3,1%-3,3%. Si la inflación continúa al alza y el BCE endurece de nuevo su política monetaria, el indicador podría mantenerse alrededor del 3,4% o incluso superar puntualmente ese nivel.

Para quienes tengan una hipoteca variable, el dato de septiembre supone, por tanto, un nuevo encarecimiento de la financiación. El aumento concreto dependerá de la deuda pendiente, del plazo que quede por pagar, del diferencial pactado con el banco y del momento en el que se produzca la revisión.

Buscar hipoteca se complica

El escenario tampoco es completamente ajeno a quienes todavía están buscando hipoteca. Kelisto señala que durante septiembre varias entidades han elevado los intereses de sus préstamos, especialmente en las ofertas a tipo fijo. El interés medio de las hipotecas fijas se situó en el 3,05%, un 10,51% más que un año antes.

Con el euríbor instalado por encima del 3%, los próximos meses serán especialmente relevantes para los hogares con préstamos variables. La evolución de la inflación, los precios de la energía y las próximas decisiones del BCE determinarán si el índice consolida estos niveles o vuelve a moderarse.