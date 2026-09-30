Dónde poner la lengua de suegra en tu casa para atraer la prosperidad y la buena suerte, según el Feng Shui

La lengua de suegra, conocida también como sansevieria o espada de San Jorge, es una de las plantas de interior más habituales gracias a su resistencia, su facilidad de mantenimiento y su capacidad para adaptarse a distintos ambientes. Sin embargo, dentro del Feng Shui, no sólo importa cómo se cuida, sino también el lugar que ocupa en la vivienda.

Según esta disciplina, la planta se asocia con la protección, y se considera que puede actuar como una barrera frente a las energías negativas. Sus hojas alargadas, firmes y puntiagudas representan simbólicamente la fuerza y la estabilidad. Situada en la entrada de la vivienda, se le atribuye una función protectora, ya que se considera que puede actuar como una barrera frente a las energías procedentes del exterior y ayudar a mantener un ambiente interior más equilibrado.

La lengua de suegra y el Feng Shui

La lengua de suegra es una planta originaria de las regiones áridas de África occidental, lo que explica su gran capacidad para sobrevivir con muy poca agua. Se caracteriza por sus hojas largas, rígidas y erguidas, además de por su resistencia tanto a los periodos de sequía como a condiciones de poca iluminación. Algunos estudios también han analizado su capacidad para eliminar determinados compuestos presentes en el aire.

Se adapta bien a diferentes condiciones de iluminación y puede crecer tanto con luz indirecta como en semisombra. También tolera espacios con poca luz, aunque lo mejor es situarla en una zona con buena iluminación natural. Asimismo, se desarrolla adecuadamente con temperaturas de entre 14 °C y 34 °C. Es una especie especialmente resistente a los ambientes secos y puede soportar temperaturas relativamente bajas, aunque no tolera las heladas.

El Feng Shui le atribuye un significado relacionado con la protección, la energía y la prosperidad del hogar. «Es una planta yang, activa, protectora y algo afilada energéticamente hablando. Actúa como barrera frente a energías densas. A nivel energético tiene fuerza y estructura; es compacta, por lo que aporta una energía firme, directa y poco emocional», señala Isabel Sánchez, experta en Feng Shui, a la Revista AD.

Para aprovechar las propiedades que esta disciplina atribuye a la lengua de suegra, es esencial conocer las ubicaciones más favorables dentro del hogar:

La entrada de la vivienda se considera un punto clave para canalizar la energía. Colocar aquí una lengua de suegra puede favorecer, según el Feng Shui, la entrada de energía positiva y ayudar a mantener alejadas las malas energías

En esquinas y espacios vacíos, la presencia de la planta puede suavizar visualmente las líneas rectas y favorecer un flujo energético más equilibrado.

Esta planta se asocia con la purificación del aire y el descanso, por lo que situarla en una esquina del dormitorio puede ayudar a crear un ambiente agradable y tranquilo.

Dentro del mapa del Feng Shui, la esquina superior derecha se relaciona con el amor y las relaciones. Colocar aquí una lengua de suegra se considera una forma de favorecer la energía vinculada a los vínculos afectivos y las relaciones personales.

Finalmente, según ciertas interpretaciones del Feng Shui, el lado oeste del hogar está relacionado con la familia y la salud. La presencia de la lengua de suegra se asocia en este caso con la protección del hogar y con unas relaciones familiares más armoniosas.

Lugares a evitar

Según el Feng Shui, colocar una lengua de suegra en el salón no sería lo más recomendable, ya que esta estancia puede concentrar demasiados elementos asociados a la madera. Como las plantas también representan este mismo elemento, podría generarse un supuesto desequilibrio energético. En la tradición china, la armonía entre los cinco elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua) es fundamental para favorecer un flujo equilibrado de la energía. Por ello, es recomendable colocar la lengua de suegra en espacios donde, según estos principios, no se produzcan conflictos entre los distintos elementos.

Por otro lado, el cuarto de baño es una de las estancias menos recomendables para colocar una lengua de suegra. ¿La razón? El exceso de humedad, que puede provocar problemas en las raíces y aumentar el riesgo de pudrición, especialmente si el sustrato permanece mojado durante demasiado tiempo. Además, según los principios del Feng Shui, el baño es un lugar asociado a la salida de energía, por lo que no se considera una ubicación adecuada para una planta a la que se atribuyen propiedades relacionadas con la abundancia y la energía positiva.

Finalmente, el espacio de trabajo tampoco es un lugar donde esta disciplina recomiende ubicar la planta, ya que la fuerte energía protectora asociada a la misma podría interferir con la creatividad y generar una sensación de bloqueo o estancamiento. Lo más recomendable es mantener esta zona despejada o recurrir a otras especies que favorezcan un ambiente más propicio para trabajar o estudiar.

En definitiva, por su resistencia, su facilidad de mantenimiento y el simbolismo protector que se le atribuye, la lengua de suegra es habitual en muchos hogares.