Evita este color en tu casa: trae mala suerte y drena la energía, según el Feng Shui

Según el Feng Shui, el color no es un simple elemento decorativo, sino que algunos pueden atraer buenas energías dentro del hogar e influir positivamente en el estado de ánimo. De acuerdo con esta filosofía, los cinco elementos naturales (agua, fuego, tierra, metal y madera) se relacionan con distintos colores a través de un ciclo que, según esta corriente, tiene una gran influencia en el equilibrio del entorno y del universo.

Las paredes son superficies grandes, por lo que influyen enormemente en cómo percibimos toda la habitación. Un color demasiado oscuro o agresivo puede absorber la luz natural, haciendo que la habitación parezca más pequeña, oscura y pesada. Mucha gente elige tonos más intensos para lograr un efecto más elegante, pero sin la iluminación, el mobiliario y el sentido de la proporción adecuados, el resultado puede ser abrumador en lugar de elegante.

El color que trae mala suerte según el Feng Shui

@tienesentidopodcast ¿Cómo puedes atraer la buena energía a casa? ¿Depende de la decoración? ¿De los colores? ¿De la puerta de entrada? 🚪 La realidad es que depende de muchos factores, pero hay una filosofía, una técnica o como dice Montse, una ciencia, que estudia cómo atraerla y generar prosperidad a través del espacio en el que vives… El Feng Shui ⛩️ En esta entrevista con @FengShui Montserrat Beltrán ♬ sonido original – Tiene Sentido Pódcast

«La energía entra en nuestra casa por la puerta de entrada, por lo que esta debe estar en buenas condiciones. El número tiene que estar bien colocado para que la energía «sepa» que esa es tu casa. Esto, para los escépticos, no tiene nada de esotérico, sino que se presenta como algo físico.

Se trata de una ciencia de origen oriental con más de cinco mil quinientos años de antigüedad, utilizada por los antiguos emperadores para construir sus palacios. Según esta visión, puede ayudarte a estar tranquilo en tu hogar, en tu vida y a tener la vida que deseas, o por el contrario, a experimentar estrés, problemas laborales, dificultades familiares y mala comunicación.

Este mapa, conocido como Bagua, se divide en nueve áreas. Por ejemplo, si el baño está en la zona de riqueza y prosperidad, o si un dormitorio es completamente blanco, se interpretan ciertas influencias energéticas. Se compara con estar en un entorno frío: cuando una persona tiene frío se encoge, deja de ser comunicativa y la expresión emocional disminuye.

También se mencionan elementos como cabeceros que no sean de metal ni de forja y que no tengan huecos, así como la influencia de los espejos, que según esta visión pueden afectar al descanso. Se recomienda no colocar fotografías de familiares fallecidos en el dormitorio, y si se desean fotos en el recibidor, que sean únicamente de personas que viven actualmente en la casa.

Según esta perspectiva, cuando se aplica el Feng Shui pueden aparecer oportunidades laborales o cambios vitales, como ascensos, nuevos trabajos o la toma de decisiones importantes. Algunas personas incluso afirman haber cambiado su vida tras aplicarlo».

Uno de los colores que se recomienda usar en casa según el Feng Shui es el azul, el cual se relacionacon el elemento agua. Este tono no solo ayuda a crear espacios visualmente más amplios, sino que también simboliza la paz, la calma y la limpieza. El azul combina muy bien con el blanco, ya que permite que los elementos decorativos destaquen más. Por ello, suele utilizarse en la sala, el dormitorio o el baño, al favorecer el descanso y la introspección.

Otro color destacado es el púrpura y sus variantes como el lila, la lavanda o el violeta. Estos tonos se relacionan con el elemento fuego y se asocian con la autoridad, la sabiduría y la armonía. Se aconseja combinarlos con tonos suaves o grises para lograr ambientes equilibrados, especialmente en dormitorios o zonas de descanso.

También se incluye el color naranja y sus variantes como el durazno o el salmón, que transmiten sensación de calidez, bienvenida y cercanía. Según el Feng Shui, estos tonos también se asocian al elemento fuego, aunque al tratarse de colores intensos se recomienda equilibrarlos con blancos o tonos pastel, especialmente en salones o habitaciones.

Por último, el verde se relaciona con el elemento madera y se asocia con la naturaleza, la abundancia y la armonía. Se trata de un color versátil que puede emplearse en dormitorios, salas, baños o incluso exteriores, ya que aporta frescura y equilibrio a los distintos espacios del hogar.

Negro

En el Feng Shui, el color negro no se considera negativo por sí mismo, pero sí es un tono que se debe utilizar con moderación. De lo contrario, puede generar una sensación de pesadez o exceso de introspección, según esta filosofía. Cuando se utiliza de forma adecuada, el negro puede aportar elegancia, sofisticación y estabilidad a un espacio. Suele funcionar bien en pequeños detalles decorativos, muebles o contrastes, especialmente cuando se combina con colores claros como blanco, beige o tonos madera.