La faceta de ‘presentadora’ de Alba Carrillo hace temblar a todos sus ex amigos: turno de María Patiño

Pim, pam, pum, tengo una pistola. Pim pam pum, que dispara sola. Pim, pam, pum, yo tengo un revólver. Pim pam pum, que dispara doble. Alba Carrillo ha entonado el gran himno de la cultura popular contra varios ex compañeros y ex amigos, una canción que la influencer sigue al pie de la letra desde que asumió el papel de presentadora en El sótano club de TEN. Ahora es el turno de María Patiño.

Alba Carrillo se estrenó en TEN como si se sentara en Sálvame, y desde su sótano ha repartido a diestro y siniestro. Una incontinencia verbal que ha acarreado a la presentadora consecuencias como su salida de TVE. Pero su última víctima es su ex compañera de Telecinco y de La familia de la tele, María Patiño. Las palabras que ha dedicado a la periodista le han costado, a su vez, un rifirrafe con la dirección de su propio espacio en TEN.

Patiño desmintió estar «hundida» desde que se canceló La familia de la tele y No somos nadie, pero Alba Carrillo ha aprovechado que tenía al autor de esa información en el plató para hincar el colmillo. «A mí me largaron de Mediaset y no pasa nada, hay que entender que se sufre por no tener trabajo, y eso no es ofensivo», explicó. Pese a la moderación que parecía mostrar en un primer momento, Carrillo se desató cuando el colaborador apuntó la «injusticia» de que una profesional como María Patiño no tenga trabajo. Alba Carrillo brotó.

«Yo estuve el último día de La familia de la tele y María Patiño se portó muy mal», señaló la presentadora de TEN, que entendía que lo pueda haber «pasado muy mal» -«con La familia de la tele se portaron muy mal con nosotros»-, pero eso no justificaba que no tuviera «los modales adecuados».

Sobre ese último día, Alba Carrillo ha revelado que José Pablo López, presidente de RTVE, «bajó a saludar» y que, en ese momento, Patiño «fue muy infantil». Según la influencer, «se metió con Óscar Cornejo y Adrián Madrid (productores de la desaparecida La fábrica de la tele) y «colgó el teléfono a Belén [Esteban]». «Al final, la gente se cansa de las infantilidades cuando ya tenemos una edad y una profesionalidad», añadió la presentadora. A su juicio, María Patiño se comportó así porque «se le ha consentido mucho en Mediaset».

La cosa no quedó ahí, porque el colaborador pidió perdón a María Patiño, disculpas que a Alba Carrillo le provocaron un sarpullido. «Estás siendo demasiado generoso. Ella no ha sido nada generosa con Inés Hernand ni con otras personas, así que, por favor, no me toquéis los cataplines. Que no es esa santa», comentó.

«Yo ya estoy hasta los huevos de defender a gente que me deja… Ni yo te he quitado el sitio ni ha pasado nada. Vete a meterte con quien tengas que meterte, que no es aquí y ya está. Punto», dijo, dirigiéndose directamente a María Patiño.

Ni siquiera la llamada a la calma por parte del director hizo que Alba Carrillo se mostrara más conciliadora. Al revés. «No me hables porque me he quitado el pinganillo, ya está, voy a tener el mismo respeto que se me tiene a mí», pronunció Alba Carrillo. Incluso se negó a despedir el programa: «No tengo necesidad de meterme en una movida cada día, no se me paga tanto». «Y me tengo que callar porque en este momento soy presentadora», agregó, como si creyera realmente que había permanecido en silencio.

Las palabras de Alba Carrillo contra María Patiño se producen después de su ataque contra Benita Castejón (anteriormente conocida como Maestro Joao), ahora su ex amiga. La acusó de aprovecharse de su amistad con José Pablo López para beneficiarse de TVE, al mismo tiempo que cargó contra la radiotelevisión pública, de la que destapó que «pagó el cambio de género» a la vidente por su vínculo con el presidente de RTVE.

El capítulo de Benita se sumó a sus críticas a TVE y a MasterChef Celebrity por fichar famosos que tienen deudas con Hacienda y darles espacio en una televisión pública. ¿Quién será el siguiente?