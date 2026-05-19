El futuro de la monarquía británica parece estar entrando en una nueva etapa de transformación de la mano del príncipe Guillermo. El heredero al trono ha sorprendido tanto a la opinión pública como a los expertos en patrimonio real con una decisión inédita: vender cerca de una quinta parte del histórico Ducado de Cornualles para invertir cientos de millones de euros en proyectos sociales y medioambientales. La noticia supone un cambio profundo en la manera en la que la Corona entiende su riqueza y su papel dentro de la sociedad británica del siglo XXI.

El Ducado de Cornualles no es una propiedad cualquiera. Se trata de una institución histórica creada en 1337 por el rey Eduardo III con el objetivo de garantizar ingresos al heredero de la Corona. Desde entonces, cada príncipe de Gales ha heredado automáticamente este enorme patrimonio formado por miles de hectáreas de terrenos, granjas, viviendas y propiedades distribuidas en 21 condados de Inglaterra y Gales. Cuando Carlos III ascendió al trono en 2022, Guillermo pasó a convertirse en el nuevo duque de Cornualles y, con ello, en uno de los mayores terratenientes privados del Reino Unido.

El valor del ducado supera actualmente los 26 millones de euros en ingresos anuales y posee enclaves tan emblemáticos como el estadio de cricket Kia Oval, extensiones del parque nacional de Dartmoor, el castillo de Tintagel y gran parte de las Islas Sorlingas. Tradicionalmente, este patrimonio había sido gestionado bajo una filosofía conservadora: preservar, expandir y rentabilizar las propiedades. Sin embargo, Guillermo parece decidido a romper con esa visión heredada de generaciones anteriores. El príncipe pretende vender aproximadamente el 20% de las propiedades del ducado durante la próxima década. El dinero obtenido no iría destinado a aumentar su fortuna personal, sino a financiar un ambicioso plan social valorado en casi 600 millones de euros. El objetivo principal sería combatir la crisis de la vivienda, impulsar proyectos de energía renovable y proteger el medio ambiente.

La iniciativa refleja un enfoque mucho más moderno y social de la monarquía. Guillermo entiende que las nuevas generaciones británicas viven una situación muy distinta a la de décadas anteriores. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas del país, especialmente para los jóvenes y las familias con menos recursos. En este contexto, el heredero considera que mantener enormes extensiones de terreno únicamente como símbolo de riqueza ya no tiene sentido.

Will Bax, actual director ejecutivo del Ducado de Cornualles y una de las personas más cercanas al príncipe en la gestión patrimonial, ha defendido públicamente esta nueva filosofía. Según ha explicado, el ducado «no debería existir únicamente para poseer tierras, sino para generar un impacto positivo en el mundo». Sus declaraciones dejan claro que la estrategia de Guillermo busca redefinir el papel de las propiedades reales dentro de la sociedad contemporánea.

Una parte importante del presupuesto, unos 184 millones de euros, estará destinada a la construcción de viviendas asequibles en zonas como Cornualles, las Islas Sorlingas y Kennington, en el sur de Londres. El plan contempla levantar entre 10.000 y 12.000 nuevas viviendas antes de 2040. Además, se prevé invertir en centros de trabajo, proyectos de emprendimiento rural y sistemas de energía verde capaces de abastecer a más de 100.000 hogares.

El componente ecológico también resulta fundamental dentro de esta estrategia. Tanto Carlos III como Guillermo han mostrado desde hace años preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad, aunque ahora el príncipe parece dispuesto a pasar de las palabras a las acciones concretas. El proyecto incluye programas de recuperación de espacios naturales y colaboraciones con organizaciones ambientales para restaurar ecosistemas dañados. No obstante, la propuesta no ha estado exenta de polémica. Algunos ciudadanos y agricultores han mostrado preocupación por la posible venta de tierras históricas que llevan siglos vinculadas al ducado. Especialmente controvertida fue la reciente decisión de poner a la venta varias granjas en Devon, una medida que generó malestar entre quienes consideran que el patrimonio histórico de la Corona debería conservarse intacto. Desde el entorno de Guillermo aseguran que los agricultores actuales tendrán prioridad para adquirir las propiedades en condiciones favorables.

Esta transformación del ducado también llega en un momento delicado para la familia real británica. En los últimos años, la institución ha atravesado diversas crisis de imagen, desde los escándalos relacionados con el príncipe Andrés hasta las tensiones públicas entre Guillermo y Harry. A ello se suma una creciente percepción social de que la monarquía debe justificar mejor sus privilegios en una sociedad cada vez más crítica con las desigualdades económicas. Por eso, muchos analistas interpretan este movimiento como un intento inteligente de acercar la Corona a la ciudadanía. Guillermo parece comprender que el prestigio de la monarquía moderna no depende únicamente de la tradición, sino también de su capacidad para demostrar utilidad social y empatía con los problemas reales de la población.