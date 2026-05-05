Salta a la luz que Carlos III quiso que Kate Middleton cambiara de nombre antes de su boda

A pocos días de su publicación, un nuevo libro sobre la familia real británica ha descubierto una curiosa anécdota ocurrida antes de una de las bodas más mediáticas del siglo XXI. Según la biografía Kate! The Courage, Grace and Power of the Woman Who Will Be Queen, el entonces príncipe de Gales, hoy Carlos III, y su esposa Camilla habrían hecho una petición a Catherine (Kate Middleton coloquialmente) en los meses previos a su enlace con el príncipe Guillermo

El autor del libro, el periodista y biógrafo real Christopher Andersen, sostiene que Carlos y Camila plantearon a la entonces prometida del príncipe si consideraría cambiar la grafía de su nombre oficial. Catherine, escrito con ‘C’, habría podido convertirse en Katherine, con ‘K’. El motivo, aparentemente, tenía que ver con la simbología de la monarquía.

En la tradición de la Casa Real británica, cada miembro cuenta con un monograma personal formado por sus iniciales y coronado por una corona. Tanto Carlos como Camila utilizan emblemas donde la letra ‘C’ es protagonista. Según Andersen, la posibilidad de que un tercer monograma real con la misma inicial se sumara a los existentes generó cierta inquietud en palacio, por lo que la idea de modificar la inicial de Catherine se puso sobre la mesa.

El libro señala que la sugerencia no fue recibida con entusiasmo por la futura princesa. De acuerdo con el relato del autor, la petición le resultó incómoda y poco apropiada en un momento tan importante de su vida. Además, Camila habría restado importancia al asunto señalando que la joven ya era conocida internacionalmente como Kate, el nombre con el que la prensa y el público se referían a ella desde sus años de relación con Guillermo.

De Catherine a Kate Middleton oficialmente

La situación no tardó en escalar dentro del círculo familiar. Según la biografía, el propio Guillermo reaccionó con enfado al considerar la propuesta una falta de respeto hacia su prometida y hacia la familia Middleton. Finalmente, el asunto se habría cerrado sin mayores consecuencias y Catherine mantuvo la ortografía original de su nombre.

El episodio forma parte de una serie de historias que el libro recoge sobre los días previos a la boda real celebrada el 29 de abril de 2011 en la Westminster Abbey. Andersen también relata otros detalles menos conocidos de aquella jornada, como la tensión y los nervios de Guillermo antes de la ceremonia.