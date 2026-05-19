La figura de Fernando Ónega volvió a ser recordada con emoción y admiración en Madrid durante la entrega de los premios ¡Bravo! 2025, organizados por la Conferencia Episcopal Española. Dos meses y medio después de su fallecimiento, ocurrido el pasado 3 de marzo a los 78 años tras un empeoramiento de su estado de salud, el reconocido periodista recibió a título póstumo el Premio ¡Bravo! Especial, un galardón que reconoce toda una vida dedicada al periodismo, la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas.

El homenaje estuvo cargado de simbolismo y emoción. En representación de la familia acudieron su viuda, Ángeles Rodrigo, y su hijo menor, Fernando Ónega Rodrigo, mientras que sus hijas mayores, Sonsoles Ónega y Cristina Ónega, no pudieron asistir debido a compromisos profesionales. Fue precisamente el hijo menor del periodista quien asumió un protagonismo poco habitual, ya que siempre ha mantenido un perfil discreto y alejado de la exposición mediática que rodea a su familia.

Fernando Ónega Rodrigo, de 24 años y graduado en Ingeniería Informática por la Universidad Autónoma de Madrid, sorprendió por su serenidad y emoción al subir al escenario para recoger el premio en nombre de su padre. Con unas palabras breves, pero profundamente sentidas, recordó el legado humano y profesional del comunicador gallego. «Él dedicó su vida por medio del periodismo a defender los derechos humanos y la dignidad de las personas. Su ejemplo y sus valores seguirán vivos en los que tuvimos el privilegio de aprender de él», expresó emocionado ante los asistentes.

El joven, que desarrolla su carrera profesional en el ámbito de la inteligencia artificial y el desarrollo de software, quiso destacar el orgullo que siente toda la familia por el reconocimiento recibido. A pesar de no estar acostumbrado a los focos, su intervención reflejó el enorme respeto y admiración que siente hacia su padre. Más tarde, ante los medios de comunicación, confesó que el acto había sido «muy emocionante» y aseguró que Fernando Ónega había sido «un ejemplo no solo dentro de casa, sino también para muchísimas personas».

El jurado de los premios ¡Bravo! quiso destacar la manera en la que Fernando Ónega entendía el periodismo: desde el rigor, la responsabilidad y el respeto. La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales subrayó que el periodista supo contar la realidad sin caer en la confrontación ni en la descalificación, manteniendo siempre un tono humano y conciliador. Su nombre quedó ligado para siempre a la historia del periodismo político español y especialmente a la cobertura de la Transición democrática, convirtiéndose en una referencia para varias generaciones de comunicadores.

Durante el acto también tuvo unas palabras muy emotivas su viuda, Ángeles Rodrigo, con quien el periodista compartió los últimos 26 años de su vida. Visiblemente emocionada, definió a su marido como «el mejor esposo, el mejor padre y un magnífico periodista». Además, recordó que, aunque Fernando Ónega no era una persona dada a impartir consejos directamente, sí dejaba constantes lecciones de vida en cada conversación familiar. Sus palabras evidenciaron la profunda admiración y cariño que existía dentro del núcleo familiar.

La ceremonia sirvió también para reflexionar sobre el futuro de la comunicación y los desafíos actuales del periodismo. El presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, José Manuel Lorca, alertó sobre los riesgos de un entorno dominado por la polarización, los discursos de odio y el crecimiento de la inteligencia artificial sin una dimensión humana. En ese contexto, reivindicó la figura de comunicadores como Fernando Ónega, capaces de informar con humanidad, responsabilidad y compromiso ético.

Además del homenaje al veterano periodista, los premios ¡Bravo! reconocieron a otras figuras destacadas de la cultura y la comunicación. Entre los premiados estuvieron la cantante Rosalía por su álbum Lux, el escritor Javier Cercas y la directora Alauda Ruiz de Azúa por su película Los domingos.